Os professores da UFMG vão se reunir nesta quarta (5), em assembleia-geral, para decidir se prorrogam ou encerram a paralisação que já dura mais de um mês.

Na última reunião dos docentes, realizada no dia 27 de maio, a categoria rejeitou a proposta de reajuste do Governo Federal e decidiu pela continuidade da greve.

E as unidades da Defensoria Pública de Minas (DPMG), na capital e em outras 29 cidades do estado, iniciaram as inscrições para retificação de nome e gênero para pessoas transexuais e travestis.

A ação acontece até o dia 28 de junho e atende pessoas maiores de 18 anos.

Agora falando sobre o meio ambiente. Lideranças comunitárias do Norte de Minas estão em busca de conquistar uma regulamentação pioneira no estado. Uma legislação municipal que reconhece os direitos de um rio e estabelece medidas para preservação e manutenção do volume.

A lei dispõe sobre os direitos do Rio Mosquito, do qual dependem dezenas de comunidades rurais que enfrentam o desafio histórico da seca.





Com reajuste em 2025, Zema terá o maior salário entre governadores

Romeu Zema (Novo) receberá, em 2025, o maior salário para governadores do país. O mineiro conseguiu, no ano passado, aprovar na Assembleia Legislativa (ALMG) um aumento de quase 300% nos próprios vencimentos e de seus secretários.

Com a taxa dividida em três anos, a partir do próximo mês de fevereiro, a folha de pagamento do chefe do Executivo Estadual superará a marca dos R$ 41 mil.





Tragédia de Brumadinho: Justiça nega indenização a amigo de vítimas

A Justiça do Trabalho negou o pagamento de indenização por danos morais ao trabalhador que alegou ser amigo de várias vítimas fatais do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019. Segundo o profissional, “o grave acidente lhe causou imensurável sofrimento, com decorrente abalo psicológico”.





Reajuste médio proposto por Zema é menor que R$ 50 para 42 mil servidores

Cerca de 42 mil servidores do Governo de Minas receberiam, em média, menos de R$ 50 de reajuste salarial, caso o Projeto de Lei 2.309/2024, de autoria do governador Romeu Zema (Novo), seja aprovado nos moldes atuais. Pelo texto, aprovado em primeiro turno na última quarta-feira (29), o Executivo daria um acréscimo salarial de 3,62%.





Corpus Christi: Minas tem feriado menos violento nas estradas

O número de ocorrências em rodovias mineiras caiu durante o feriado de Corpus Christi em relação à data no ano passado. O total de acidentes registrou queda de 29%. Foram 99, contra 138 em 2023. O número de mortes em acidentes foi de quatro, uma a menos que no ano passado.

Muro de igreja em Minas é refeito depois de carro o destruir em batida

O muro de pedra da Igreja de São Francisco de Assis, no Centro de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, está refeito. Ele foi destruído em uma batida de carro no início de maio.