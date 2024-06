A escolha do presente do dia dos namorados deve ser algo especial

Está chegando uma das datas mais românticas do ano, o dia dos namorados. É o momento de celebrar o amor junto com a pessoa amada e presentear com algo espacial. Pensando nisso, o Estado de Minas preparou uma lista de presentes de até R$ 150.

Entre as sugestões, há opções de perfumes, livros, itens de tecnologia e vinhos. Confira abaixo!

Cheiro afetivo

A escolha de um bom perfume está ligada a fragrância do amor Reprodução

Tem quem ame receber perfumes de presente e esse é um bom momento de renovar o estoque da pessoa amada ou apresentar uma nova fragrância.

Veja algumas opções:

1- Natura Humor a Dois Masculino, R$ 139,90

2- Floratta Red Desodorante Colônia 75ml, R$ 149,90

3- Desodorante l'occitane em creme Verbena, R$ 129,00

4- Obsessed Desodorante Colônia 100ml - Wepink, R$ 107,96

5- kiss Me Delicious: Desodorante Colônia 50ml + Loção Corporal 100ml + Caixa Presenteável, R$ 114,89

Literatura

Livros ganham o coração de qualquer leitor Freepik

Para um bom amante de livros, todo dia é um bom dia para ganhar livros novos. Então procure a lista de desejos de sua companheira e invista naqueles que ela mais comenta. Mas, se deseja surpreendê-la, confira algumas opções:

1- Tudo sobre o amor: novas perspectivas - bell hooks (Editora Elefante), R$ 60,00

2- O poder do hábito: Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios - Charles Duhigg (Editora Objetiva), R$ 55,83

3- A hora da estrela: Edição comemorativa - Clarice Lispector (Editora Rocco), R$ 34,90

4- Os miseráveis - Victor Hugo (Editora Martin Claret) R$ 111,93

5- O avesso da pele - Jeferson Tenório (Editora Companhia das Letras), R$ 52,90

Tecnologia

Um presente moderno e tecnologico pode ser o ideal para a companheira Freepik

Os fã de aparelhos digitais também podem ser surpreendidos positivamente com novos itens de tecnologia, como:

1- Fone de Ouvido Bluetooth Philips TAH1205BK Preto Bateria de Até 15h Recarga de 15 min - R$ 99,00

2- Caixa De Som Bluetooth Essential Sound Go i2GO 10W RMS Resistente à Água - R$ 109,90

3- Relógio Casio Masculino MW-240-1E2VDF - R$ 149,00

4- Carregador Portátil (Power Bank) I2GO 10000mAh 2 Saídas USB Preto - I2GO Plus - R$ 123,00

5- Rádio AM FM Retrô Vintage Portátil Bluetooth Bateria Recarregável Bivolt 110v 220v A-3188 Antigo a Tomada e Pilha com Lanterna Univerza (Preto) - R$ 112,90

Bons drinques

Uma saborosa bebida pode ser perfeita para unir o presente com a ocasião Reprodução

Além de ser um saboroso presente, bons drinques e vinhos são uma opção para degustar junto da pessoa amada no dia 12 de junho:

1- Vodka Absolut 1L, R$ 99,98

2- Kit Portada + 2 Taças na Caixa de Presente, R$ 149,90

3- Sake Yauemon Junmai Karakuchi, R$ 96,90

4- Hidromel Philip Mead - 500ml (Red Fruits), R$ 94,90

5- Vinho DV Catena Cabernet Malbec 750 ml, R$ 117,80

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice