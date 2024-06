O muro de pedra da Igreja de São Francisco de Assis, no Centro de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, está refeito. Ele foi destruído em uma batida de carro no início de maio.

Na época, uma câmera do Centro de Controle Operacional (CCO) flagrou o momento que o carro invadiu a contramão e bateu no muro da instituição religiosa no centro da cidade histórica.

Segundo informações da Guarda Municipal, além de estar na contramão, o veículo estava em alta velocidade antes da batida. Parte do muro e do chão ficaram destruídos.



A reconstrução foi realizada pela Prefeitura de Ouro Preto. "Vale destacar que danificar o patrimônio é crime, por isso, seguimos acompanhando a situação e buscando soluções imediatas que preservem nossas construções", afirma a entidade.

Muro ficou destruído com a batida de carro Lucas Godoy/Reprodução

Igreja é tesouro nacional



A Igreja São Francisco de Assis foi um dos primeiros bens tombados individualmente em Ouro Preto para âmbito nacional, em 1938.

Em 2009, foi eleita uma das 7 Maravilhas de Origem Portuguesa no Mundo, em concurso realizado com objetivo de divulgar o legado da expansão portuguesa no mundo.

O projeto e os elementos decorativos da Igreja São Francisco de Assis têm a assinatura de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. A igreja é um dos pontos turísticos mais visitados em Ouro Preto.