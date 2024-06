Belo Horizonte e a Região Metropolitana tem um início de mês violento. Desde a sexta-feira (31/5), ao menos sete pessoas perderam a vida na Grande BH em crimes violentos.

Na noite desse domingo (2/6), um homem foi preso por matar o namorado a tiros. Ele contou para a Polícia Militar que tinha um relacionamento de nove anos com a vítima e tentava terminar, mas era ameaçado pelo companheiro. Ele foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil.

Na manhã de ontem, o corpo de um homem foi encontrado em uma mata no bairro Ribeiro de Abreu, região Nordeste de Belo Horizonte. A vítima foi localizada por um morador, que passava pelo local e avistou roupas. Não se sabe, no entanto, há quanto tempo o corpo estava no local e nem qual o motivo da morte. No entanto, o corpo apresentava sinais de violência.

Uma mulher foi morta a pauladas na madrugada de domingo, em Betim. Um homem, que era o companheiro da vítima, foi preso. Ele, que tem 40 anos, é o principal suspeito.

Imagens do circuito interno de TV mostram o exato momento em que um homem levou cerca de 10 tiros na cozinha de uma lanchonete no Bairro Paraíso, região Leste de Belo Horizonte, na noite de sábado (1º/6).

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima estava no estabelecimento acompanhada de duas mulheres, quando dois suspeitos chegaram atirando. O homem tentou escapar, mas caiu na cozinha da lanchonete.

Ainda no sábado, no bairro Piratininga, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, um homem de 23 anos foi encontrado morto pelo próprio pai deitado na cama com um sangramento no nariz. O jovem tinha uma marca de tiro no braço direito e outra abaixo do braço.

Um homem de 21 anos foi encontrado morto, com seis tiros, depois de ter sido arrancado e arrastado de uma festa, que acontecia na Rua Mauva no Bairro Havaí, zona norte de Belo Horizonte, na madrugada de sábado.

Na sexta-feira (31/5), um homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado morto, na Mata das Abóboras, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima estava com as mãos amarradas e muito suja. Moradores da região não souberam dar detalhes sobre a ocorrência e não reconheceram a vítima.



Todas as ocorrências foram encaminhadas para a Polícia Civil, que vai investigar os casos.