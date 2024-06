Um corpo de um homem foi encontrado na manhã deste domingo (2/6) em uma mata no bairro Ribeiro de Abreu, região Nordeste de Belo Horizonte





O corpo foi encontrado por um morador, que passava pelo local e avistou roupas. Ele foi até o local e percebeu que se tratava de uma pessoa e acionou a Polícia Militar.





A perícia da Polícia Civil esteve no local, fazendo os primeiros levantamentos. Não se sabe, no entanto, há quanto tempo o corpo estava no local e nem qual o motivo da morte. No entanto, o corpo apresentava sinais de violência.





O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), e a causa mortis deverá ser definida a partir do exame de corpo de delito. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).