Um homem de 47 anos morreu depois de levar um tiro do cunhado, de 50, no fim da tarde deste sábado (1°/6) em Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. O disparo acertou a clavícula da vítima e aconteceu durante uma discussão em decorrência do uso de uma vaga de garagem, já que ambos residem no mesmo prédio.

As informações são do 62º Batalhão da Polícia Militar, que recebeu o chamado às 17h. Segundo os militares, a vítima não tinha antecedentes criminais, ao contrário do suspeito, que tem passagens na polícia por ameaça e homicídio.

O homem baleado foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, no município, por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas já chegou morto à unidade de saúde, segundo a PM.

O suspeito fugiu a pé e não havia sido localizado pelos policiais até o fechamento desta publicação. A arma não foi encontrada, e a ocorrência ainda está em andamento.