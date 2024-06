Uma mulher, que não teve a idade divulgada, foi presa na manhã deste sábado (1º/6) ao tentar entrar no Presídio de Caratinga, no Vale do Rio Doce, com droga escondida nas partes íntimas.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). A suspeita foi flagrada tentando entrar com maconha no presídio.

A droga foi identificada por meio de imagens do aparelho de escâner corporal, utilizado durante os procedimentos de revista.

A mulher e a maconha foram encaminhadas à delegacia de Polícia Civil.

A Sejusp, por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, afirmou que "os procedimentos de revista e a expertise dos policiais penais são fundamentais para impedir a entrada de itens não permitidos no interior das unidades prisionais do estado".