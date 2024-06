Um motorista de caminhão, E. A. M. F., de 27 anos, morreu nesta sexta-feira (31/5), quando o veículo que dirigia, placa GXS 7C64, capotou na altura do quilômetro 7, da rodovia MGC LMG 752, próximo a Rio Vermelho, no Vale do Rio Doce. O veículo transportava uma carga de pedras de granito.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista fez uma ultrapassagem, e logo à frente, havia uma curva, que ele não conseguiu fazer por estar com uma velocidade acima do permitido para o local.





Com o acidente, uma das faixas da pista ficou interditada. O tráfego somente foi restabelecido três horas depois, quando o corpo do motorista foi removido das ferragens da cabine do caminhão. O corpo foi entregue a uma funerária de Rio Vermelho.