A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 190 kg de maconha na manhã deste sábado (1º/6), na BR-262, em Manhuaçu, na Zona da Mata. Segundo a corporação, a apreensão aconteceu depois que um carro Volkswagen Saveiro não atendeu uma solicitação de parada e fugiu de uma fiscalização na altura do KM 587 da BR-116.

Os polícias ficaram acompanhamento tático até o km 43 da BR-262, quando o motorista abandonou o carro e fugiu pela vegetação à margem da rodovia.

Durante vistoria no carro abandonado, os agentes encontraram no interior da carroceria 139 barras de maconha, que pesaram 192 kg. De acordo com a PRF, a droga é avaliada em mais de R$ 400 mil.

Em uma verificação mais detalhada, os policiais encontraram indícios de adulteração nos elementos de identificação veicular do carro. Em consultas aos sistemas de segurança pública, foi constatado que o carro foi roubado em outubro de 2023. Também foi verificado que a picape transitava utilizando placas falsas e clonadas.

A ocorrência, droga e veículo foram encaminhados para delegacia de Manhuaçu.