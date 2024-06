A partir deste domingo (2/6), a Avenida Cristóvão Colombo, entre as ruas Fernandes Tourinho e Paraíba, na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, passa a oferecer mais uma opção de lazer para moradores e visitantes com a estreia da feira de Economia Solidária. A iniciativa, que acontecerá das 8h às 14h, oferece uma variedade de barracas com artesanato, roupas, cosméticos e alimentos, além de serviços de massagem e uma rua de lazer com brinquedos para crianças.

O evento , organizado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), conta com a participação de 20 empreendedores locais e será realizado no primeiro domingo de cada mês. Com essa iniciativa, Belo Horizonte passa a ter quatro feiras fixas mensais dedicadas à Economia Solidária. O próximo lançamento será na Avenida Prudente de Moraes, no dia 9 de junho.

De acordo com a secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Chyara Sales, a feira tem como objetivo aumentar a visibilidade e valorizar o trabalho dos empreendedores locais. "Além de ampliar o acesso das pessoas aos produtos da Economia Solidária”, ressaltou.

Atualmente, cerca de 200 empreendimentos estão cadastrados para participar das feiras promovidas em vários pontos da cidade.

Confira as feiras fixas de BH:



- Rua Goiás, atrás do prédio da Prefeitura: realizada na 2ª terça-feira do mês: das 8h às 17h.

- Rua Carijós, ao lado do Cine Valourec: realizada na 3ª quarta-feira do mês: horário das 8h às 17h.

- Rua Tamoios, entre a rua Curitiba e a avenida Paraná: realizada nas quintas e sextas - na 3ª semana do mês: das 8h às 17h.

- Avenida Cristóvão Colombo, entre as ruas Fernandes Tourinho e Paraíba: realizada no 1º domingo do mês: das 8h às 14h.