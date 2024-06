Seguindo orientação do Ministério da Saúde, a campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada em Belo Horizonte. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a imunização prossegue até o fim do estoque, que atualmente é de cerca de 550 mil doses da vacina trivalente, que protege contra três vírus, o H1N1, H3N2 e vírus influenza B.





Programada para encerrar na última sexta-feira (31/05), a campanha contava com 1,1 milhão de doses, mas não chegou a 50% do esperado: apenas cerca de 470 mil pessoas foram imunizadas, o que corresponde a 42,7%.

Para incentivar a imunização da população, no dia 2 de maio a PBH ampliou o público que poderia receber a imunização para toda a população com mais de 6 anos de idade, assim como foi ampliado os locais de vacinação. As doses estão disponíveis nos 152 centros de saúde da capital, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Também foram criados oito postos de vacinação extras:





Via Shopping - Barreiro (somente público adulto)

Abertta Saúde - Funcionários (público a partir de 6 meses)

Faculdade Pitágoras - Funcionários (somente público adulto)

CEM IPSEMG - Santa Efigênia (Público geral a partir de 6 meses)

Centro Universitário UniBH - Buritis (Somente público adulto)

Faculdade Kennedy/Promove - Prado (Somente público adulto)

Núcleo Stellantis Saúde BH - Estoril (Público geral a partir de 6 meses)

PUC Minas - Campus Coração Eucarístico (Público geral a partir de 15 anos)





A prefeitura também fez uma parceria com a Droga Clara e a Drogaria Araújo. Com isso, todo o público, com exceção das crianças menores de 9 anos, pode receber a vacina de forma gratuita em mais de 35 drogarias das redes. Todos os endereços podem ser verificados no portal da Prefeitura.





Para se vacinar é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF e o cartão de vacina. A PBH destaca que não há impedimento em receber, no mesmo dia, a dose contra a gripe juntamente com outras vacinas. Em caso de crianças e adolescentes é indispensável a presença de pais, mães ou responsáveis.





Aumento das doenças respiratórias





Belo Horizonte enfrenta uma alta na busca por atendimento em saúde devido à alta de casos de doenças respiratórias, entre elas, a gripe e a Covid-19. Entre os dias 5 e 25 de maio foram registrados 44.942 atendimentos realizados nas UPAs e Centros de Saúde do município relacionados a questões respiratórias, ou seja, uma média de quase 15 mil por semana.





Diante desse cenário, no último dia 10 a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) deu início a um plano para o enfrentamento das doenças respiratórias para monitorar diariamente o cenário epidemiológico e assistencial da cidade com o objetivo de garantir o cuidado necessário à população. Esse acompanhamento visa avaliar a necessidade ou não de um decreto de emergência em saúde pública na capital.





“Como parte das ações implementadas e previstas no plano, já foram contratados mais de 200 profissionais para reforçar as equipes das unidades de saúde, inclusive das UPAs. Também foram abertos mais de 70 leitos hospitalares para a internação de crianças, que é um dos públicos mais vulneráveis a desenvolver formas graves de doenças respiratórias”, declarou a Secretaria Municipal de Saúde em nota.





Neste mês, duas cidades mineiras decretaram situação de emergência. Contagem, na região metropolitana de BH, decretou situação de emergência em doenças respiratórias no dia 17 de maio e Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, divulgou o decreto no dia 7 de maio.