Cinco brasileiros deportados dos EUA foram presos, no início da madrugada deste sábado (1/6), ao desembarcarem no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Entre os presos, um homicida, dois estupradores e três traficantes. Os cinco estavam na lista da Difusão Vermelha da Interpol.





O condenado por homicídio é um homem nascido em Divinolândia, no sul de Minas Gerais, hoje com 43 anos. O crime foi cometido em Gonzaga, na região central do estado, em 16 de outubro de 2005.





Junto de dois comparsas, o deportado golpeou a vítima com um porrete, provocando sua morte. Ele foi condenado a 16 anos e 6 meses de prisão pela Vara Única da Comarca de Virginópolis. Ele estava vivendo nos EUA desde abril de 2019.





Os dois condenados por estupro são um homem de 40 anos e outro de 43. O primeiro é natural de Santa Iratema, no Paraná. Contra ele pesa um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável, expedido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Paranavaí, também naquele estado.





Durante seis anos, entre 2009 e 2015, em Paranavaí, o capturado praticou diversos atos libidinosos contra a sobrinha. O abuso contra a criança começou quando ela tinha apenas 6 anos e perdurou até seus 12 anos de idade. Pelo crime ele foi condenado a 15 anos de prisão.

O segundo estuprador é um homem de 43 anos, que tem contra si um pedido de prisão preventiva expedido pela 2ª. Vara Criminal de Aracruz, no Espírito Santo, pelo estupro de vulnerável praticado contra três vítimas.





Drogas





O quarto preso é um homem de 47 anos, natural de Caratinga, que ocupava cargo eletivo na cidade de Novo Cruzeiro, no leste de Minas. Ele foi sentenciado a 25 anos de prisão por tráfico de drogas e posse ilegal de munições calibre 9mm e peças de arma de fogo, pela Vara Única da Comarca de Novo Cruzeiro.





O preso recrutava adolescentes para a venda de drogas naquela cidade, e constava na lista dos principais procurados do Ministério Público de Minas Gerais. Empenhados em sua localização, policiais militares da Diretoria de Inteligência obtiveram informações de que ele estaria em Utah, nos EUA. Ele foi preso em 1º de maio último, em Salt Lake City por policiais do escritório da ERO (Enforcement and Removal Operations) daquela cidade.





O quinto preso tem 23 anos e é nascido em Governador Valadares. Em agosto de 2022, teve seu nome inserido na lista vermelha de procurados internacionais da Interpol a pedido do juiz da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Governador Valadares, no leste mineiro.





Em agosto de 2020, naquela cidade, ele foi flagrado na posse de duas barras e 50 buchas de maconha prontas para serem comercializadas, além de um revólver calibre 38 com munição, delitos pelos quais foi condenado a quase quatro anos de reclusão.

E mais: Mineiro de BH que abusava de menores e vendia os vídeos é preso em Dubai

Os cinco foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames de corpo de delito. Dois foram levados para o Complexo Penitenciário Nelson Hungria, um para o Presídio Antônio Dutra Ladeira e dois para o Presídio Inspetor José Martinho Drumond.