'Nunca afirmou que trabalhava para a Nasa', diz assessoria de Laysa Peixoto

Após a mídia nacional repercutir que a Nasa negou vínculo com a mineira Laysa Peixoto, de 22 anos, a assessoria de imprensa da jovem se pronunciou nesta quarta-feira (11/6). Parte do comunicado diz que a jovem nunca declarou que trabalhava para a agência espacial norte-americana (leia mais abaixo).

Laysa havia afirmado em seu perfil no Instagram que foi selecionada “para se tornar astronauta de carreira, atuando em voos espaciais tripulados para estações privadas”. No radar também estariam futuras missões à Lua e para Marte, informou a jovem na quinta-feira (5/6) da semana passada.

“Sou oficialmente astronauta da turma de 2025 e farei parte do voo inaugural da Titans Space, comandado pelo astronauta veterano da Nasa, Bill McArthur”, declarou, acrescentando que a missão aconteceria daqui a quatro anos.

Segundo o G1, a Titans Space confirmou que Laysa foi aceita como candidata a astronauta, mas que ela entrará em um programa de treinamento que deve durar vários anos. Ainda conforme a nota, a Titans não pode divulgar se a jovem pagou pela experiência, afirmando que as espaçonaves e a estação espacial ainda não foram construídas.

A Nasa negou que Laysa tenha recebido treinamento para ser astronauta pela agência espacial norte-americana e afirmou que ela não está entre o grupo em processo de formação.

Veja o comunicado enviado pela assessoria de Laysa Peixoto

Laysa Peixoto Sena Lage é mineira, nascida em Belo Horizonte. Após cursar o ensino médio técnico em Informática na FUNEC, ingressou na Universidade Federal de Minas Gerais, no curso de Física. A matrícula foi feita após o Enem 2020, com os estudos sendo iniciados em 2021 devido à pandemia. Laysa permaneceu na UFMG de 2021 a 2023, quando se transferiu para a Manhattan College (Manhattan University), em Nova Iorque, Estados Unidos.

Durante sua formação, participou do programa NASA L'Space, aberto a jovens estudantes e profissionais da área, com objetivo de aprendizado de propostas tecnológicas para a NASA. Durante o curso, os alunos desenvolvem propostas de projetos de estudo, e o de Laysa Peixoto foi aceito - Project Investigator - AquaMoon, NPWEE, Proposal para a Nasa.

"Nunca afirmou que trabalhava para a Nasa"

Em um post em 2023 no Instagram, Laysa postou uma foto mostrando o nome do programa e nunca afirmou que trabalhava para a Nasa, mas que liderava equipes no programa L’SPACE. A participação no programa L'Space gera dois certificados: Nasa NPWEE e Nasa Mission Concept Academy.

Em 2022, Laysa concluiu o curso Advance Space Academy, feito no Alabama, um treinamento que acontece no Marshall Space Flight Center e U.S. Space and Rocket Center, que contou com a presença do Astronauta Larry DeLucas na formatura da Expedicao 36 do Advanced Space Academy.

Laysa foi selecionada pela Titan Space para se tornar uma astronauta de carreira, atuando em voos espaciais tripulados para estações espaciais PRIVADAS e para futuras missões tripuladas à lua e para Marte. O único vinculo indireto do vôo em relação à NASA é que será comandado pelo astronauta veterano Bill McArthur. Vale esclarecer que somente cidadãos americanos podem ser selecionados como astronautas de carreira da NASA.

No dia 11/06/2025, o site da Titan Space se encontra desatualizado, informação confirmada através do representante da Titans Space, Neal Lachman, que também confirmou a entrada de Laysa na formação da empresa.

