MG-010 exige atenção redobrada de motoristas nos próximos dias

Motoristas devem estar atentos à sinalização na rodovia MG-010, no trecho entre Santana do Riacho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e Conceição do Mato Dentro, na Região Central, que dá acesso à Serra do Cipó. A estrada passa por serviços de pavimentação, com previsão de conclusão em 90 dias.

Além da obra, é importante atenção ao aumento no fluxo de veículos nos próximos dias, em razão das festividades do Jubileu do Senhor Bom Jesus do Matozinhos, em Conceição do Mato Dentro. O evento atrai muitos turistas entre os dias 13 e 24 de junho.

Os serviços de pavimentação serão realizados em um trecho de 59 quilômetros, entre os kms 102 e 161, conectando Santana do Riacho a Conceição do Mato Dentro, com passagem por Morro do Pilar.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG) fará a recuperação da pista nos dois sentidos no km 155, o que exige a remoção de todo o aterro.

Davidsson Canesso, diretor de Manutenção do DER-MG, alerta que, para a segurança de todos no trânsito, é recomendado reduzir a velocidade ao se aproximar do trecho, manter a distância de segurança em relação ao veículo à frente e evitar parar sobre a pista para observar as equipes em serviço, além de respeitar o limite de velocidade.

