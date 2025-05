Mulher é atacada por pitbull na Serra do Cipó (MG)

Uma mulher de 40 anos foi atacada por um cão da raça pitbull quando caminhava por uma rua no município de Santana do Riacho (MG), na Região Central, na manhã do último domingo (11/5). O caso, registrado pela Polícia Militar (PMMG) no bairro Alto do Cruzeiro, ganhou repercussão no dia seguinte, quando a vítima contou o caso em uma rede social, alertando a população sobre o risco de animais soltos na região.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher foi socorrida por testemunhas do ataque e levada inicialmente à Unidade Básica de Saúde (UBS) da Serra do Cipó, Região Central do estado.

Devido à gravidade dos ferimentos, especialmente na perna direita, ela foi transferida para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Apesar das lesões profundas, ela passa bem e se recupera em casa.

No depoimento em redes sociais, a vítima descreveu o episódio como “o dia mais desafiador” desde que chegou à Serra. Ela também criticou a presença frequente de animais sem supervisão pelas ruas, classificando a situação como um "problema sério de saúde pública".

O tutor do cão, um homem de 23 anos, foi localizado pela PM do 7º Pelotão de Santana do Riacho e encaminhado até a delegacia de plantão, onde prestou depoimento e foi liberado.

Segundo o tutor, o animal é jovem, dócil e nunca havia demonstrado sinais de agressividade. Ele afirmou ainda que tomará providências para evitar novos episódios.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que a ocorrência foi registrada e que a Polícia Militar registrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

O responsável pelo animal assinou um termo de compromisso para comparecer a uma audiência a ser marcada pelo Juizado Especial Criminal. A PM alertou que cães de raças classificadas como potencialmente perigosas, como o pitbull, exigem cuidados específicos. O uso de focinheira e guias apropriadas em locais públicos é obrigatório, conforme determina legislação vigente.

A corporação também reforçou a importância da responsabilidade dos tutores e pediu que a população se informe sobre as normas legais para a guarda de animais.