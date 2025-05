Polícia prende cinco envolvidos em tráfico, festas ilegais e prostituição

Cinco pessoas foram presas por envolvimento com tráfico de drogas em Águas Formosas, na Região do Vale do Mucuri, em Minas Gerais, na última sexta-feira (9). De acordo com a Polícia Civil (PC), além das prisões, um estabelecimento usado como ponto de tráfico, festas ilegais e prostituição foi interditado.

A operação Muralhas de Areia foi deflagrada pela polícia com o objetivo de desarticular uma organização criminosa, que era investigada desde o dia 21 de março. Conforme apurado, o grupo, liderado por um casal, comandava o tráfico nos bairros Roseira, Gameleira e na região conhecida como Coruja Beach. Ao longo da operação foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão em diversos locais da cidade.

Durante os trabalhos policiais, um suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas e outro autuado por crime ambiental. No bar onde ocorriam os eventos, a Polícia Civil encontrou condições insalubres e risco sanitário, com presença de fezes de animais, restos de comida em decomposição e infestação de morcegos. O local também apresentava risco estrutural e foi interditado pela fiscalização municipal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Foram apreendidos 17 celulares, três notebooks, um veículo blindado, uma espada, porções de droga, máquinas de cartão e diversos documentos ligados à atividade criminosa. Segundo a delegada responsável pelas investigações, a operação revelou a fragilidade da estrutura criminosa diante da ação policial.