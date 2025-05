BH: homem fica com parte do corpo queimado em incêndio

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem de 51 anos teve grande parte do corpo queimado em um incêndio em uma oficina mecânica, no Bairro das Indústrias I, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (12).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a vítima foi atingida pelas chamas e atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado ao Hospital João XXIII, em BH.

Três veículos foram atingidos pelo fogo, mas não há informações sobre o combate ao incêndio.