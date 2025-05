BH registra sensação térmica negativa nesta segunda (12)

Belo Horizonte teve sensação térmica de -6ºC nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (12/5). O registro foi feito na Estação Cercadinho, na Região Oeste da capital, às 6h.

A previsão meteorológica da Defesa Civil da capital indica que o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva isolada à tarde e temperatura em declínio. A temperatura mínima foi de 14,4°C e a máxima estimada é de 25°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 50% à tarde.

Na estação Mangabeiras, na Região Centro Sul da capital, a temperatura mínima foi de 15°C às 6h20. Na estação Cercadinho, a temperatura mínima foi de 14,4°C com sensação térmica de -6 °C às 6h. Na estação Pampulha, a temperatura mínima foi de 17,5°C com sensação térmica de 17,8°C, às 6h.

Previsão em Minas

A semana começa com céu nublado e chuva isolada na Zona da Mata, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Céu nublado a parcialmente nublado no Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes. Nas demais regiões de Minas, céu parcialmente nublado.

A temperatura mínima registrada no estado ficou na casa dos 11ºC no Sul de Minas. A máxima prevista é de 32ºC no Norte do estado.



