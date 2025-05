MG: batida entre carros deixa dois mortos no interior de Minas

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Uma batida frontal entre dois carros neste sábado (10/5) provocou a morte de duas pessoas. O acidente aconteceu na MG-255, entre os municípios de Frutal e Itapagipe, no Triângulo Mineiro.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma Toyota Hilux branca e um Honda WR-V preto trafegavam em sentidos opostos. O condutor da Hilux foi transportado consciente, por terceiros, antes da chegada dos militares, para o Hospital Frei Gabriel, em Frutal.





Já os ocupantes do WR-V, condutor e passageiro, foram encontrados presos às ferragens e sem sinais vitais.

Uma equipe dos bombeiros fez o isolamento da área e permanece no local aguardando a chegada da perícia técnica da Polícia Civil para a liberação dos corpos. As causas do acidente ainda serão apuradas.