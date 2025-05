Incêndio mata uma pessoa e destrói barracos em Juiz de Fora

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um incêndio matou uma pessoa e atingiu vários barracos de madeira, engolindo quase um quarteirão na Rua José Inácio Trindade, no Bairro Ladeira, em Juiz de Fora, na noite de sexta-feira (9/5).

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 23h22. A área do incêndio, conforme observações e o tipo de moradia afetada, localiza-se em uma região urbana com características de ocupação em encosta, comum no bairro.

A extensão da destruição foi considerável, com várias estruturas consumidas pelo fogo, e a causa do incêndio ainda está sob investigação.

Segundo o CBMMG, o fogo foi alimentado pelo grande volume de materiais recicláveis e altamente inflamáveis armazenados no interior das estruturas de madeira, como plásticos, lixo e outros resíduos, o que dificultou significativamente os trabalhos de contenção.

O combate às chamas estendeu-se por quase quatro horas. Os militares utilizaram aproximadamente 20 mil litros de água para controlar e extinguir o fogo que consumia rapidamente os barracos.

O corpo da vítima carbonizada só foi encontrado na fase de verificação final e eliminação de quaisquer perigos residuais do fogo (rescaldo), já na madrugada de sábado, (10/5). Estava entre os escombros das estruturas destruídas. A identidade da vítima não foi divulgada.

Após a localização da vítima, a Polícia Militar e a Perícia Técnica da Polícia Civil foram acionadas para comparecer ao local. Estes órgãos são responsáveis pelos procedimentos legais, incluindo a remoção do corpo, e pela coleta de evidências que ajudarão na apuração das causas do incêndio.

A área do sinistro foi isolada para permitir o trabalho da investigação.