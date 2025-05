Santa Casa: pronta para novos tempos

Com mais de R$ 4,4 milhões de investimento, a centenária Santa Casa de Belo Horizonte conseguiu o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Agora, a “gigante da saúde de Minas Gerais”, que este ano completa 126 anos e passou por três incêndios desde 2012, conta com a certificação de segurança para situações extremas de fogo e necessidade de evacuação.

O laudo é emitido quando comprovado que um estabelecimento tem as medidas apropriadas de segurança contra incêndio e pânico. De acordo com o sargento Alexsander de Almeida Gobbi, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), todas as edificações de uso coletivo, incluindo hospitais, a depender das dimensões e características, devem possuir equipamentos como saída de emergência, iluminação e sinalização de emergência, alarme de incêndio e extintor para conseguir o AVCB.

O documento passou a ser obrigatório em Minas a partir da Lei Estadual nº 14.130/2001, publicada em 19 de dezembro de 2001. Ela é exigida para locais destinados ao uso coletivo, como edificações ou espaços comerciais, industriais ou de prestação de serviços, como hospitais, além de prédios de apartamentos residenciais.

Assim, atribui ao Corpo de Bombeiros a função de analisar e aprovar o sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico; o planejamento, coordenação e execução de vistorias nos locais em que a lei se aplica; além do estabelecimento de normas técnicas relativas à segurança das pessoas e seus bens contra incêndio ou outras catástrofes.

Segundo o sargento Gobbi, no entanto, o laudo não é obrigatório para o funcionamento de espaços hospitalares, a não ser que haja algum risco iminente. Nestes casos, a equipe dos bombeiros pode aplicar a interdição total ou parcial da edificação.

A coordenadora de segurança do trabalho da Santa Casa BH, Teodolina Paulino, ressaltou que, desde o início do período de obrigatoriedade, a instituição se dedicou a adequar o complexo hospitalar às exigências normativas. “Um dos principais desafios foi o alto custo e a complexidade técnica das adaptações necessárias, considerando que o hospital ocupa uma área de mais de 56 mil m², distribuídos por 10 prédios, incluindo o edifício principal, inaugurado na década de 1940”, contou ela. “As obras também precisavam ser realizadas de forma a minimizar os impactos nas operações diárias, o que exigiu um planejamento detalhado e execução cuidadosa.”

Segundo ela, um projeto inicial foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros em 1994, seguido de outro em 2014. Porém, nenhum deles pode ser integralmente executado, uma vez que o investimento era muito alto e as obras, bastante complexas, teriam de ser feitas com o hospital ainda em funcionamento.

Em 2021, foi aprovado um novo projeto, cuja execução terminou em setembro de 2024. Entre as novidades está a vedação de shafts elétricos – espaços de passagens dos fios nas instalações prediais, de maneira a evitar propagação de fumaça –; instalação de sistemas modernos de alarme e proteções nas rotas de fuga; além da eliminação de situações de riscos, como o uso de caldeiras e do gás liquefeito de petróleo (GLP). Em outubro, o hospital foi vistoriado e recebeu o laudo de segurança.

Durante o processo de readequação, o funcionamento do complexo hospitalar sofreu impactos, mas não foi interrompido. O hospital é responsável por R$ 3,5 milhões de atendimentos por ano, o que tornou o processo desafiador.



INVESTIMENTO

Para que tudo ficasse de acordo com o planejado, foi necessário investimento de R$ 4.415.415,75. Conforme a representante do hospital, R$ 2.028.269,75 foi investido na estrutura hospitalar. A instalação de corrimãos, a construção da casa de bomba de incêndio e a pressurização da rede de hidrantes fizeram parte do investimento. Já R$ 1.742.147 foi aplicado na ampliação da rede de hidrantes, instalação de proteções nas janelas e halls nas rotas de fuga, bem como na instalação de um novo sistema de alarme.

Além das questões estruturais, parte do valor investido total foi destinado a treinamentos da Brigada de Incêndio, que duraram de 2022 a 2024. Assim, a capacitação técnica e prática dos brigadistas teve um custo de R$ 644.999,00.

Os investimentos resultam em uma notável quantidade de itens que previnem incêndios e pânico. Agora, a Santa Casa BH conta com 55 mil litros de água disponíveis na reserva de incêndio, abastecendo 107 hidrantes, que contam com 214 mangueiras de 15 metros cada. O complexo contabiliza ainda 352 extintores de incêndio, além de 97 de reserva.

Outro investimento foi em equipamentos de iluminação, que garantem a visibilidade e segurança em casos de falta de energia, além de placas de sinalização. Na readequação, 732 luminárias de emergência e 934 placas de sinalização foram instaladas, de maneira a orientar as pessoas sobre saídas e pontos de encontro com a brigada, deixando as rotas de fuga “sempre claras e acessíveis”. Também foram instalados 115 novos botões para acionamento manual de alarme.



CONFIABILIDADE

Para Teodolina Paulino, a obtenção do AVCB significa um marco para a Santa Casa BH. Segundo ela, o hospital agora tem a comprovação de segurança por atender “aos rigorosos padrões de prevenção de incêndios e pânico” do CBMMG e, com isso, tem garantias na confiabilidade institucional e uma maior facilidade n a captação de recursos.

“A certificação reforça a confiança de pacientes, colaboradores e parceiros, consolidando a imagem de responsabilidade e comprometimento da Santa Casa BH, além de facilitar o acesso a financiamentos, parcerias e doações, fundamentais para a continuidade do hospital, que atende 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS)”, conta.

A certificação em vigor também regulariza alvarás e facilita a obtenção de certificações de acreditação hospitalares, disponibilizados pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). Trata-se de um processo de fiscalização e de recomendação sobre ferramentas, técnicas, processos ou linhas metodológicas a serem seguidas no setor de saúde, visando a segurança no processo, gestão integrada e maturidade institucional.

“É importante destacar que a maioria dos hospitais públicos e filantrópicos de BH que atendem pelo SUS ainda não possui o AVCB, em função da natureza de suas instalações antigas, que demandam grandes investimentos para a adequação às normas de segurança”, afirma a coordenadora do setor na Santa Casa BH.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a Região Metropolitana de Belo Horizonte conta com 159 hospitais públicos e particulares. Destes, 51 projetos têm o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.



HISTÓRICO

Antes de obter o AVCB, a Santa Casa de BH foi cenário de três incêndios, sendo o último em junho de 2022. Segundo o CBMMG, as chamas começaram no Centro de Terapia Intensiva (CTI), no 10º andar, com a explosão de um dos equipamentos. O fogo se alastrou e levou à evacuação do prédio.

Durante a transferência de pacientes para outras unidades, três mortes foram confirmadas. Além dos óbitos, 25 funcionários foram internados e dois ficaram em estado grave. Todos eles atuavam na transferência dos pacientes internados no andar onde o incêndio começou e inalaram fumaça.

Em maio de 2016, os bombeiros foram acionados para incêndio que atingiu a área de engenharia clínica, manutenção de aparelhos e Centro de Estudos do hospital. Na época, o fogo causou prejuízo de pelo menos R$ 1 milhão, segundo a diretoria da Santa Casa, referente a 12 respiradores destruídos. Não houve vítimas.

Já em dezembro de 2012, um princípio de incêndio atingiu o fosso do elevador de roupas sujas do prédio principal da Santa Casa BH. Na época, a brigada do próprio hospital conseguiu debelar as chamas, mas os militares perceberam falhas na segurança da unidade e anunciaram uma vistoria para avaliar a estrutura.