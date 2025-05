Aumento dos casos de queimaduras graves preocupa

Um morador de Ponta Grossa, no Paraná, chamado Nataniel Freitas, revelou que foi vítima de uma 'explosão' de coxinha de galinha quando preparava o quitute na própria casa. Ele foi atingido pelo óleo quente assim que tirou a coxinha da frigideira. Nataniel levou meses em tratamento contra as queimaduras e por sorte não ficou cego. Ele conseguiu ficar sem cicatrizes. Reprodução arquivo pessoal

Nataniel decidiu revelar esse caso depois que viu no noticiário o vídeo da 'explosão' de uma coxinha no rosto de um cliente num bar em Curitiba no dia 13/12. Câmeras de segurança mostraram o momento em que o recheio sai voando quando ele morde o salgado. Reprodução de vídeo redes sociais

O incidente causou lesões superficiais no rosto do homem que precisou de atendimento médico. O caso também foi registrado na delegacia. O dono do bar disse que nunca tinha visto algo assim: " Parecia uma bomba". Reprodução de vídeo redes sociais

O dono do bar aproveitou a repercussão para fazer publicidade em cima do tema. Já que o cliente não ficou ferido e, segundo ele, tratou o assunto até com bom humor, o comerciante Christian Amaral criou um slogan para seu negócio: 'Uma explosão de sabor'. Divulgação

E coxinha é um dos salgados mais apreciados. Inclusive, um ranking da plataforma Taste Atlas, que avalia alimentos por todo o planeta, mencionou recentemente o quitute brasileiro entre os melhores do mundo. Reprodução do portal

Veja o ranking divulgado pela plataforma. A bandeira do Brasil aparece em 30º lugar. O país é representado pela popular coxinha. Reprodução do ranking

O salgado que tem origem em São Paulo se espalhou pelo país e, embora não seja considerado saudável pelos nutricionistas, é um dos campeões da preferência popular. Freepik/betochagas

Geralmente, a coxinha é frita. Mas também pode ser feita assada, para, pelo menos, evitar o óleo. Reprodução YouTube Bistrô dos Salgados

Por isso, as calorias variam, conforme a maneira do preparo e o recheio. Uma coxinha tradicional de galinha, frita, tem 274 calorias e 12g de gordura a cada 100g. Mas, de vez em quando, vale sair da linha pra saborear o quitute. Youtube/Hoje Tem

Feita com massa de farinha de trigo e caldo de galinha, leva diversos tipos de recheio: galinha (o mais comum), carne, linguiça, queijo, vegetais. Riberto Frederico wikimedia commons

Veja agora os 20 primeiros colocados no ranking das Melhores Comidas de Rua. Stefan Karpinski wikimedia commons

1º lugar - Guotie (China) - Bolinho de massa frita, similar ao guioza japonês e uma variação do jiaozi, bolinho salgado popular na China. Na receita do recheio do guotie entram carne de porco desfiada, cebolinha, repolho chinês, gengibre, óleo de gergelim e vinho de arroz. Facebook A Bite of China

2º lugar - Roti Canai (Malásia) - Pão achatado servido com curry que tem variações doces e salgadas e pode levar carne, ovos ou queijo. Flickr secretlondon123

3º lugar - Espetos (Espanha) - O costume de colocar carne em espetos conquistou o gosto do consumidor. Pode ser frango, porco, boi, etc Daniel Sancho - Wikimédia Commons

4º lugar - Tacos (México) - Massa fina feita de milho ou trigo, coberta por variedade de vegetais ou carnes, com tempero apimentado. Imagem de aldaptation por Pixabay

5º lugar - Carnitas (México) - Carne de porco refogada, servida com especiarias ou ervas, guacamole e feijão frito. Flickr jumbledpile

6º lugar - Karaage (Japão) - Pedaços de carne ou peixe, revestidos de farinha, amido de batata ou de milho, e fritos em óleo. Ocdp - Wikimédia Commons

7º lugar - Bánh mi (Vietnã) - Sanduíche feito com baguete e recheado com ingredientes diversos. O mais popular leva salsicha de porco, folha de coentro, pepino e cenouras e daikon em conserva combinados com patê, jalapeño (pimenta) e maionese. FlickreviewR - Wikimédia Commons

8º lugar - Pierogi (Polônia) - Pastel cuja massa é cozida e depois assada ou frita, normalmente na manteiga com cebolas. Recheado com batata, chucrute, carne moída, queijo ou frutas. Flickr Margaret Bourne

9º lugar - Esquites (México) - Grãos de milho branco que foram fervidos e amolecidos em água, que normalmente contém sal e epazote. Às vezes, o milho também é refogado na manteiga e na cebola depois de cozido. Katiebordner - Wikimédia Commons

10º lugar - Cochinita pibil (México) - Carne de porco marinada com achiote, laranja amarga e vários condimentos, cozinhada no forno, dentro de folhas de banana-da-terra. Flickr Noonch

11º lugar - Panzerotti (Itália) - Massa salgada, com recheios variados. Os mais comuns são tomate e queijo, espinafre, cogumelos e presunto. joanbanjo - Wikimádia Commons

12º lugar - Shengian Mantou (China) - Baozi (pão cozido no vapor), pequeno e frito, recheado com carne de porco e gelatina que derrete formando uma sopa quando cozido. Flickr Robyn Lee

13º lugar - Bubur ayam (Indonésia) -Mingau de arroz com carne de frango desfiada servido com alguns condimentos, como cebolinha picada, chalota frita crocante, aipo, tongcay, soja frita, crullers e molho de soja salgado e doce, e às vezes coberto com caldo de galinha amarelo e kerupuk. Gunkarta - Wikimédia Commons

14º lugar - Tempeh mendoan (Indonésia) - Fatias de produto fermentado de soja são mergulhadas em massa com coentro moído, cebolinha fatiada e alho, antes de serem fritas. A fritura é rápida para ficar crocante. Irhanz - Wikimédia Commons

15º lugar - Tacos gobernador (México) - Tortillas recheadas com camarões, queijo ralado, coentro, cebola e tomate. As tortilhas são então dobradas ao meio, pinceladas com manteiga e cozidas. Flickr Masa Assassin

16º lugar - Beguni (Bangladesh) - Quitute feito de berinjela fatiada e mergulhada em massa de farinha antes de ser frita em óleo. Biswarup Ganguly - Wikimédia Commons

17º lugar - Gyros (Grécia) - Carne assada servida num pão de pita. Como acompanhamento, verduras e molhos. Os mais comuns acompanhamentos são o tomate, a cebola e o molho tzatziki. Antonio Fajardo i López - Wikimédia Commons

18º lugar - Baozi (China) - Pão cozido no vapor de origem chinesa, com aspecto de coque, que leva diversos recheios. J Samuel Burner - Wikimédia Commons

19º lugar - Dondurma (Turquia) - Sorvete consistente feito com leite, açúcar, salepo e mástique. Youtube Canal istanbul street food