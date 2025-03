Dentista tem queimaduras nos olhos por uso de pomada capilar; veja riscos

A dentista Luana Gonçalves sofreu uma lesão nos olhos depois que uma pomada capilar escorreu para o rosto com a água da chuva. Ela se preparava para o Carnaval do Rio de Janeiro. "Resolvi fazer umas tranças e chamei uma profissional para fazer o atendimento. Essa profissional usou algum tipo de pomada para deixar as tranças bem alinhadas. O que aconteceu? Choveu de madrugada e, com isso, escorreu para os meus olhos causando uma queimadura", explicou.



Ela pontuou que o diagnóstico foi ceratite ocular, uma inflamação na córnea que pode comprometer a saúde ocular se não for tratada corretamente. Para conter o problema, ela está em tratamento intensivo, aplicando colírios a cada hora, por 35 dias. Além disso, está usando um protetor ocular no olho esquerdo.

Riscos dos produtos capilares

Os produtos capilares podem conter substâncias irritantes que, ao atingirem os olhos, provocam queimaduras químicas.