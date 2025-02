Onda de calor exige cuidados com a saúde ocular

As altas temperaturas previstas para fevereiro, combinadas com a excessiva exposição à luz solar, podem ser prejudiciais à saúde dos olhos. Longos períodos de calor intenso podem causar irritação nos olhos, coceira, vermelhidão, embaçamento visual e ressecamento, além de facilitarem a proliferação dos vírus que causam a conjuntivite. Além disso, a excessiva exposição à luz solar aumenta o risco de algumas doenças oculares, como pterígio, catarata e degeneração da retina.

Segundo Heloisa Maestrini, Coordenadora do Departamento de Glaucoma do Hospital de Oftalmologia Oculare, no caso de exposição excessiva à radiação solar (UVA e UVB), alguns cuidados como o uso de óculos de sol, chapéus e bonés, ajudam a proteger os olhos.Dentre os problemas que podem ser gerados pela exposição ao sol, está o pterígio, que é o crescimento de uma carnosidade na superfície do olho.

“A condição é muito comum em pessoas que passam muito tempo ao sol. A radiação ultravioleta estimula a proliferação da conjuntiva, que se torna mais espessa e elevada no canto interno do olho e pode crescer sobre a córnea. O pterígio pode ser muito desconfortável, causando uma constante sensação de ardência nos olhos e maior propensão a ficar com os olhos vermelhos”, ressalta a médica.

A radiação ultravioleta também pode aumentar o risco de desenvolver catarata, pois danifica a estrutura do cristalino, que é a lente natural do nosso olho. Com o tempo, o cristalino vai se tornando opaco, dificultando a passagem da luz e reduzindo a nitidez da visão.A radiação ultravioleta também está associada ao desenvolvimento e progressão da Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI), uma das principais causas de perda de visão em idosos. A DMRI afeta a mácula, a parte central da retina responsável pela visão nítida e detalhada.

Em razão do calor e da umidade desta época do ano, vírus e bactérias também proliferam com maior facilidade, por isso costuma haver um aumento das conjuntivites. De acordo com a médica, o aumento do uso de ar-condicionado durante as ondas de calor também pode provocar ressecamento ocular e desconforto visual. Os colírios lubrificantes (lágrimas artificiais) podem amenizar os sintomas da superfície ocular, como a sensação de olho seco, a irritação e a vermelhidão. A médica alerta, porém, sobre o risco da automedicação, sendo fundamental que a pessoa busque orientação de um especialista no caso de desconforto ocular.

“É preciso tomar muito cuidado com a automedicação. Muitos colírios possuem corticoide em sua composição. Eles podem até trazer algum alívio imediato, reduzindo a vermelhidão, no entanto, se forem usados de forma errada e por um tempo prolongado, podem causar catarata e glaucoma. O glaucoma causado pelos corticoides geralmente é silencioso e pode ser gravíssimo, podendo levar à cegueira.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Assim como a pele, a saúde ocular merece atenção e cuidados. Proteja seus olhos com óculos escuros sempre que for se expor ao sol e mantenha suas mãos higienizadas, para evitar contaminação”, orienta.