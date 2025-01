A maior exposição ao sol durante as férias do verão trazem benefícios à saúde, como a reposição dos níveis de vitamina D no organismo e o fortalecimento do sistema imunológico. No entanto, esse aumento de exposição aos raios UV, acende um alerta sobre o cuidado com a saúde dos olhos.

21/03/2024 - 07:12 Área dos olhos: você sabe cuidar dessa pele delicada?

19/07/2024 - 11:17 Ioga ocular: exercitar olhos pode impedir ou atrasar o uso de óculos?

05/08/2024 - 17:00 Problemas nos olhos podem indicar doenças no corpo Leia mais

Além disso, ficar ao sol de forma intensa e/ou prolongada, sem os devidos cuidados, pode levar a uma degeneração macular, a um crescimento anormal de tecido na córnea (pterígio) ou até mesmo a um câncer de pele na região ao redor dos olhos. “Para se proteger, é fundamental o uso de óculos de sol com filtro UV 400, que bloqueiam de 99 a 100% dos raios UVA e UVB”, ensina a médica.

Usar óculos escuros sem procedência, porém, pode ser um grande perigo, uma vez que a pupila dilata e fica ainda mais vulnerável aos raios nocivos. “O melhor local para se comprar óculos são as óticas. Elas são submetidas a legislações e vistorias rigorosas, além de possuírem certificados de autenticidade e qualidade das lentes oftálmicas, recomenda.

O ideal é escolher armações confortáveis e lentes de tonalidades que tragam sensação de conforto na claridade. “É necessário observar também se a armação se adequa ao formato do rosto, afinal lentes muito pequenas podem permitir que a radiação ultravioleta entre pelas laterais dos óculos e alcance os olhos”, destaca.

A oftalmologista alerta, ainda, sobre a necessidade de proteger os olhos das crianças. “Muitos pais acabam se esquecendo de proteger os olhos dos filhos, pois os óculos de sol normalmente são considerados apenas como um acessório estético e que gera conforto. Mas a visão dos pequenos é mais sensível à radiação ultravioleta e precisa de cuidado”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Além do uso de óculos, Dra Angela recomenda a aplicação de protetor solar no rosto e ao redor dos olhos, bem como o uso de chapéus ou bonés. Também é recomendado evitar a exposição intensa e prolongadaentre 10h e 16h, quando os raios solares estão mais fortes.