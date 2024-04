Você já deve ter percebido que as olheiras ou mesmo a falta de hidratação da pele na área dos olhos dão um ar de cansaço. Isso ocorre porque essa pele é uma das mais finas e sensíveis do corpo, está entre as primeiras a revelar sinais de envelhecimento precoce, como linhas finas, flacidez, rugas e olheiras, além de não ter tantas glândulas sebáceas e colágeno. Os dados assustam? Mas é possível prevenir o envelhecimento dessa pele por meio de cuidados diários em casa ou com tratamentos médicos nas clínicas.

“Por ter a pele mais fina do ser humano, essa área exige produtos que sejam, além de eficientes, delicados para não desencadearem efeitos colaterais indesejados. E, claro, pela proximidade e sensibilidade da nossa janela da alma, os olhos”, afirma Danilo S. Talarico, médico pós-graduado em Dermatologia Clínica-Cirúrgica, Medicina Estética, Transplante Capilar e Tricologia Médica.

Pensando nos cuidados diários com a região, Danilo explica que o primeiro passo é remover qualquer maquiagem, filtro solar ou só mesmo a poluição com uma água micelar, por exemplo, e algodão fino. “Em seguida, é importante lavar com um sabonete líquido, sempre utilizando água fria”, aconselha o especialista. “Já em relação aos cremes de tratamento para a área dos olhos, indico os ácidos hialurônicos com seus distintos pesos moleculares, pois são os ingredientes destacados atualmente pela sua eficiência na manutenção da qualidade da pele da região e até estímulo para reparo da perda elástica e de colágeno na região”, recomenda.

Mas, para prevenir o envelhecimento da área dos olhos, o mais importante passo é o uso do filtro solar. “Esse filtro solar pode ser no formato líquido tradicional, em bastão ou mesmo em pó. Mas, claro, os produtos sempre devem ser testados dermatologicamente e oftalmologicamente”, afirma Danilo, que diz que, para saber a quantidade ideal de produto a ser aplicado na região, o ideal é pensar no tamanho de um grão de arroz para ambas pálpebras. “Sobre a aplicação do produto, sabendo que a drenagem da região ocorre do centro para lateral da cabeça, oriento sempre usar nesse sentido (do epicanto central dos olhos para o epicanto lateral dos olhos)”, aconselha.

E, além dos cuidados em casa, a realização de procedimentos estéticos também é uma excelente estratégia para prevenir e combater os sinais de envelhecimento da região. “Graças às descobertas tecnológicas, temos um arsenal impactante no tratamento dessa região, começando pelos lasers não ablativos, o ultrassom microfocado em caneta, os fios de PDO, a radiofrequência microagulhada, por exemplo, e os ativos injetáveis e por drug delivery, como os ácidos hialurônicos para preencher e os biorregeneradores. Todos esses tratamentos podem ser indicados e, sempre, um médico deve ser consultado para melhor recomendação. Inclusive, são tratamentos que podem ser associados para melhores resultado”, afirma Danilo.

Já em casos em que o envelhecimento da área dos olhos já está mais avançado, com a presença de flacidez acentuada, o procedimento mais indicado para rejuvenescer a região é a blefaroplastia, segundo o cirurgião plástico Paolo Rubez, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica (ASPS) e da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica (BAPS). “A blefaroplastia tem como objetivo rejuvenescer a área periorbital através da retirada do excesso de pele e bolsas de gordura presentes nas pálpebras superiores e inferiores, com a possibilidade do reposicionamento dessas estruturas ou preenchimento de sulcos na região quando o médico julgar necessário. Em alguns pacientes pode ser realizada também enxertia de gordura para preencher a perda dos tecidos locais, visto que o resultado da cirurgia se torna mais natural quando há certo volume de tecido ao redor dos olhos”, explica o cirurgião plástico.

Paolo informa que a blefaroplastia é feita sob anestesia local com sedação ou geral e dura entre uma e duas horas. “A recuperação do procedimento é tranquila e indolor, sendo que nos primeiros dias após a cirurgia o paciente pode apresentar inchaço e hematomas no local, sintomas que se resolvem dentro de algumas semanas e podem ser aliviados com a ajuda de repouso e compressas frias sobre os olhos. O resultado definitivo é notado em torno de três a seis meses”, diz o especialista. “A blefaroplastia ainda pode ser realizada em conjunto ao lifting do terço superior da face, quando o excesso de tecido nas pálpebras é causado também pela queda dos supercílios”.