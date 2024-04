A princípio, o termo “cara de travesseiro” parece um xingamento infantil, mas, para quem passou dos 30, essa é uma realidade que vira e mexe aparece no espelho, logo depois de acordar. “As linhas causadas pelo travesseiro são rugas matinais temporárias que aparecem devido ao posicionamento facial ou corporal durante o sono, resultando em pressão irregular e dobramento da pele, mas que tem muita relação com a falta de hidratação ou a própria perda de colágeno decorrente do envelhecimento. De qualquer maneira, elas servem como um sinal de alerta de que é hora de ter um cuidado maior com essa pele”, explica Ana Maria Pellegrini, dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e responsável técnica da clínica PELLE.

De acordo com a dermatologista, certas posições para dormir aumentam as chances de criá-las. “As pessoas que dormem de lado e de bruços frequentemente acordam com essas rugas. Em alguns casos, isso é tão claro que é possível identificar em que lado do rosto as pessoas gostam de dormir, porque o envelhecimento é mais avançado nesse lado”, explica.

Mas a posição de dormir não é a única culpada: “Pacientes que não hidratam a pele à noite têm maior tendência a acordar com essas linhas no rosto. Isso porque o ressecamento deixa a pele mais suscetível a danos e a pressão prolongada e repetitiva nas mesmas áreas do rosto pode contribuir para o envelhecimento prematuro da área”, destaca Ana Maria.

Além disso, o material da sua roupa de cama pode afetar a probabilidade de desenvolver estampas de travesseiros na pele. “Enquanto o algodão promove maior atrito na pele, o que facilita a formação dessas linhas, o cetim e a seda permitem que o rosto deslize sem tração, diminuindo o atrito e, consequentemente, a possibilidade de formação dessas rugas”, diz a cirurgiã plástica Beatriz Lassance, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Mas outros fatores também podem fazer parte do problema. “O processo natural de envelhecimento desempenha um papel importante no aparecimento dessas rugas. À medida que envelhecemos, nossa pele perde colágeno e elasticidade, tornando-a mais propensa a formá-las. Se isso está aparecendo com muita frequência, pode ser indicada uma visita ao dermatologista para começar os trabalhos de prevenção do envelhecimento, com a orientação adequada dos produtos cosméticos e a indicação de tratamentos”, recomenda Ana Maria.

A dermatologista explica que as estampas de travesseiros na pele podem ser um indicador do que está acontecendo em um nível mais profundo. Embora as marcas em si sejam inofensivas, a forma como a pele reage a elas pode ser um bom indicador da sua saúde geral e elasticidade. “Se você notar que as linhas demoram mais para desaparecer, pode ser um sinal de diminuição da elasticidade da pele, o que é uma parte normal do envelhecimento. Os procedimentos como bioestimuladores injetáveis ou ultrassom microfocado podem ajudar. Então, a dica é prestar atenção na rapidez com que sua pele se recupera dessas rugas”.

Algo que pode ajudar, embora seja um desafio para muitos, é dormir sempre de barriga para cima, evitando dormir de um lado específico ou de bruços, segundo Beatriz Lassance. “Porém, algumas pessoas não possuem o costume de dormir de barriga para cima e tem dificuldade em mudar a forma como dormem. Além disso, é impossível controlar movimentos involuntários durante o sono. Nesses casos, é interessante adotar outras medidas, como trocar fronhas de algodão por fronhas de cetim ou seda. Existem ainda travesseiros projetados especificamente para evitar essas rugas do sono, que são desenvolvidos de formar a reduzir o contato facial com o travesseiro, como os travesseiros para pescoço”.

Manter a boa saúde da pele por meio de hidratação, dieta balanceada e rotinas adequadas de cuidados com a pele também pode ajudar. “A pele bem hidratada e nutrida tende a se recuperar mais rapidamente dessas rugas temporárias. Aposte em ativos hidratantes, como as ceramidas, o ácido hialurônico, a niacinamida ou as aquaporinas, associados a um cuidado noturno orientado por médico, podendo ou não conter ácidos como o glicólico, salicílico ou retinoico para melhorar a renovação celular. É fundamental também beber água o suficiente ao longo do dia, pois, se você estiver desidratado, sua pele não se recuperará tão facilmente. Manter a hidratação adequada reduz a chance de as estampas do travesseiro se fixarem”, recomenda Ana Maria.

Outra dica de Beatriz contra as linhas do travesseiro é massagear levemente a face pela manhã. “Essa massagem, além de ajudar na diminuição do inchaço matinal através da drenagem dos líquidos, também pode minimizar os efeitos da noite de sono”, acrescenta.

Por fim, tome muito cuidado para não comprometer a qualidade do sono na tentativa de evitar essas rugas do travesseiro, pois dormir pouco e mal também pode favorecer o envelhecimento da pele. “O sono é um potente detox. Durante o sono produzimos várias substâncias consideradas antioxidantes e diminuímos a produção de radicais livres. Ou seja, o sono é um regulador do estresse oxidativo. E o estresse oxidativo é um dos fatores que aceleram o envelhecimento, pois compromete a produção e qualidade de fibras de colágeno e elastina. Portanto, não ter um sono saudável é maléfico para a pele. Mas a quantidade de horas de sono é muito variável. A melhor medida é a percepção de acordar bem, descansado, e não ter sono durante o dia”, informa Beatriz.