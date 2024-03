Depois da obsessão pela pele brilhante, com diversas tendências nas redes sociais indicando maneiras de exibir uma pele luminosa e radiante, a aposta agora é ir além do brilho da pele para conquistar a chamada Glass Skin. A pele de vidro, em tradução livre, não é apenas muito bem hidratada e luminosa, mas também tem tom e textura uniforme, sem manchas, linhas finas ou poros dilatados, assim adquirindo uma aparência reluzente como o vidro.

E é perfeitamente possível conquistar esse efeito sem depender da maquiagem, bastando adotar alguns cuidados em casa e no consultório, conforme um time de especialistas explica abaixo:

Comece pela hidratação

Apesar de ir além, a pele de vidro ainda tem a luminosidade e o brilho como pilares, então o uso diário de hidratamtes é indispensável. “A pele precisa ser hidratada para se manter saudável. Sem hidtração, o tecido cutâneo fica ressecado e o manto lipídico (barreira de proteção) fica prejudicado, resultando em uma pele sem viço e sem brilho. Logo, devemos hidratar a pele sempre após higienizá-la”, diz a dermatologista Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que recomenda o uso de ingredientes e veículos específicos para cada tipo de pele. Mas existem ativos que são grandes coringas para ajudar a manter a pele iluminada, como o superOX-C. “O superOX-C é um ativo botânico extraído da mais rica fonte de vitamina C do mundo, a ameixa de Kakadu, que, além de auxiliar no transporte de vitamina C nos queratinócitos, promove luminosidade cutânea, reduz a vermelhidão e melhora a uniformidade do tom da pele”, explica Patrícia França, gerente científica da Biotec Dermocosméticos.

Hidrate a pele de dentro para fora

Beber bastante água é fundamental para manter a pele hidratada, suave e luminosa. Mas a hidratação cutânea também pode ser realizada de dentro para fora por meio de nutracêuticos, como o FC Oral, as chamadas cápsulas de caviar. “Por conter ômega-3 vetorizado por fosfolipídeo, que possui identidade com a membrana celular, o ativo promove hidratação, restaurando os danos dessa membrana, e melhora a fluidez, isto é, permite que os nutrientes sejam absorvidos de uma forma mais plena, o que também traz resultados para a hidratação. Além disso, o FC Oral conta com carotenoide, astaxantina e vitamina E, conferindo benefícios no aumento do status antioxidante da pele, reduzindo a inflamação e auxiliando na hidratação por inibir a perda de água transepidérmica, deixando a superfície da pele protegida e hidratada”, diz a farmacêutica Patrícia França.

Aposte nos skinbooster

Os skinbooster são substâncias injetáveis que, além de conferirem hidratação e luminosidade, ainda ajudam no combate às linhas finas. “São injeções de ácido hialurônico não reticulado. Porém, ao contrário da substância utilizada em preenchimentos, o ácido hialurônico do skinbooster não promove volume, mas, sim, atrai água para a pele, melhorando a hidratação, o viço e a textura do tecido cutâneo. Além disso, promove estímulo da produção das fibras de colágeno, responsáveis pela firmeza e sustentação da pele, melhorando, consequentemente, a aparência de rugas e linhas finas”, afirma Paola Pomerantzeff.

Caso as linhas de expressão sejam um empecilho importante na busca por uma pele com aparência vítrea, o skinbooster ainda pode ser combinado com a aplicação de toxina botulínica no protocolo conhecido como relax & refresh. “Nesse procedimento, enquanto o skinbooster promove potente hidratação combinada ao estímulo da produção de colágeno, a toxina botulínica relaxa a musculatura responsável pelo surgimento das rugas. O resultado então é uma pele de melhor qualidade e com menos linhas dos tipos pé de galinha e código de barras”, destaca a dermatologista.

Invista em um esfoliantes

Problemas como falta de brilho e poros diltados podem ser resolvidos com uma esfoliação. “O esfoliante é um produto que contém partículas granulares ou enzimáticas que ajudam a remover as células mortas da superfície da pele, deixando-a mais suave, luminosa e com aparência renovada. No entanto, é importante escolher um esfoliante delicado e adequado ao seu tipo de pele”, diz Lilian Brasileiro, médica membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Uma opção de produto suave para o rosto é o esfoliante facial tribeca, da B.URB, que é formulado com microesferas de arroz e damasco para eliminar células mortas sem agredir a pele, melhorando a textura enquanto mantém a hidratação. O produto também contribui para a redução da oleosidade e desobstrução dos poros, assim reduzindo seu tamanho e prevenindo o surgimento de cravos espinhas.

Aproveite a gordura para melhorar a qualidade da pele

A gordura retirada do próprio paciente pode ser utilizada para melhorar a qualidade da pele graças a uma tecnologia inovadora conhecida como lipocube. “Esse dispositivo permite que a gordura seja coletada no próprio consultório sob efeito de anestesia local, sem necessidade de lipoaspiração, para, em seguida, ser quebrada em diferentes tamanhos dependendo da necessidade. Por exemplo, as menores partículas de gordura, nano, são usadas de maneira mais superficial na derme para conferir firmeza, reduzir rugas e melhorar a qualidade e o aspecto da pele”, destaca o dermatologista Renato Soriani, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), expert em tecnologias dermatológicas e ex-coordenador do Departamento de Laser e Tecnologias da SBD (2017-2021).

O tratamento inicia-se com a extração da gordura por meio de uma cânula especial que exige manipulação mínima. A gordura coletada é armazenada em uma seringa que é diretamente conectada ao lipocube, um dispositivo estéril e totalmente fechado, o que reduz o risco de contaminação. Ele então processa a gordura por meio de lâminas geométricas combinadas a um sistema de fluxo que permite a filtragem do material fibroso. “O resultado é um material rico em células-tronco e fatores de crescimento com propriedades rejuvenescedoras e regeneradoras da pele e tecidos”, diz Renato, que acrescenta que o procedimento é extremamente seguro, pois a gordura é retirada do próprio paciente, isentando qualquer risco de rejeição.

Experimente procedimentos específicos para reduzir os poros

Poros dilatados podem ser um verdadeiro empecilho para conquistar a Glass Skin. Mas, nos consultórios, existem tratamento que podem ajudar a combatê-los, como é o caso do hydrafacial. “Esse equipamento de hidrodermoabrasão conta com a exclusiva e patenteada tecnologia vortex-fusion, que gera um efeito de vórtice para expelir e remover facilmente as impurezas da pele enquanto confere hidratação. E, ao remover as sujidades da pele, desde as menores até as maiores, o HydraFacial promove uma poderosa limpeza do interior dos poros, que acabam fechando. Além disso, a pele torna-se mais saudável, uniforme e luminosa, com melhora da hidratação e da textura”, diz a dermatologista Mônica Aribi, sócia efetiva da Sociedade Brasileira de Dermatologia .

Manchas também têm solução

Caso as manchas sejam o principal obstáculo na tentativa de alcançar o aspecto vítreo da pele, vale a pena apostar no laser pico ultra 300, que é considerado o tratamento padrão-ouro no combate a manchas e hiperpigmentações. “Ele é um laser ultrarrápido que trabalha com pulsos em picosegundos para fragmentar o pigmento que causas as manchas. Por atuar por meio de reações fotoacústicas sem que haja conversão para um efeito fototérmico, o equipamento possibilita o uso de energias altíssimas para potencializar resultados, mas com desconforto reduzido e sem risco de causar efeito rebote”, diz o dermatologista Abdo Salomão Jr., membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Além de tratar manchas, esse laser ainda é capaz de tornar a pele imediatamente mais uniforme e luminosa quando utilizado após a aplicação de uma pasta de carbono na pele. “O laser desempenha um efeito fotoacústico na pasta de carbono que está dentro dos poros. Isso faz com que a parede dos poros cole uma na outra e o poro se fecha. Ao mesmo tempo, a pele fica com mais viço e luminosidade”, diz o dermatologista

Faça mudanças no estilo de vida

Para garantir um efeito de Glass Skin realmente duradouro, não basta apenas cuidar da pele topicamente. É preciso ir além e adotar um estilo de vida saudável para cuidar da pele de dentro para fora. “Para conquistar uma pele saudável, bons hábitos de vida são pilares essenciais. Nesse sentido, investir numa alimentação equilibrada, ter um sono de boa qualidade, praticar exercícios físicos regularmente e evitar bebida alcoólica e tabagismo são fundamentais para a manutenção da beleza da pele”, afirma Lilian Brasileiro.