Por fora, o nariz parece uma estrutura simples, mas isso não é verdade. Como uma das características mais marcantes do rosto, ele é composto de vários detalhes em sua estrutura interna e externa que ajudam a conferir o seu formato. Por esse motivo, qualquer intervenção nessa área deve ser feita por um médico experiente: “A rinoplastia é um procedimento complexo que altera a estética nasal.

Embora a preocupação maior seja com relação ao tamanho do nariz, existem diversas correções que podem ser feitas”, explica o cirurgião plástico Paolo Rubez, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica (Baps) e da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Isaps). “Através da rinoplastia, é possível corrigir assimetrias, reduzir ou aumentar o tamanho do nariz, afiná-lo e melhorar a proporção facial como um todo. Essas mudanças estéticas proporcionam aos pacientes uma sensação renovada de autoconfiança”, aponta.

O especialista destaca oito correções que podem ser feitas na região:

1- No tamanho e na proporção nasal

2- No dorso nasal (parte superior do nariz)

3- Na ponta nasal

4- Nas narinas

5- Nos problemas de septo

6- Na redução de cornetos

7- No nariz torto

8- Nas deformidades pós-traumáticas

“Além disso, é possível realizar uma rinoplastia de revisão (corrigindo problemas de uma cirurgia nasal anterior), preservar características étnicas e melhorar a respiração”, explica o médico. “Com todos estes aspectos, é necessário um olhar atento do médico e uma compreensão da harmonia e equilíbrio de todo o rosto, não apenas do nariz”, explica Paolo.

Assim como não existem duas pessoas iguais, não existem duas cirurgias de rinoplastia iguais. “Por isso, a análise é feita individualmente para cada paciente. Ele ouvirá seus objetivos para a cirurgia e planejará a melhor abordagem que melhore a aparência do seu nariz”, diz o médico. O especialista enfatiza que, para as técnicas, a principal diferença entre rinoplastia aberta e fechada está na abordagem utilizada para acessar e remodelar as estruturas nasais. “Ambas as técnicas são comumente empregadas em procedimentos de rinoplastia e a escolha entre elas depende da complexidade da cirurgia e da preferência do cirurgião”, explica o cirurgião.

De acordo com Paolo, na rinoplastia aberta, é feita uma pequena incisão na columela, a faixa de pele entre as narinas. “Esta incisão permite ao médico levantar a pele, proporcionando uma visão completa das estruturas nasais. A abordagem aberta proporciona excelente visibilidade e acesso direto à estrutura nasal. Isto é particularmente vantajoso para procedimentos de rinoplastia complexos ou de revisão.

Leia também: Procedimentos estéticos: saiba como evitar cair em ciladas e prejudicar sua aparência



Embora a cicatriz seja mínima e normalmente bem escondida, haverá uma pequena cicatriz na columela. A rinoplastia aberta é frequentemente preferida para casos que requerem modificações significativas ou quando uma visão detalhada da anatomia nasal é crucial”, diz. “Já no caso da rinoplastia fechada, todas as incisões são feitas dentro das narinas. Não há incisão externa na columela”, complementa.

“E na rinoplastia ultrasônica o cirurgião utiliza um aparelho para modelagem dos ossos do nariz de forma mais precisa e menos traumática”, destaca Paolo. “Portanto, é fundamental buscar um médico com histórico comprovado de resultados positivos e uma compreensão aprofundada das técnicas mais recentes.