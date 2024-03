A hora de dormir não é apenas um momento de descanso, mas também uma oportunidade preciosa para cuidar da beleza, e hábitos como retirar a maquiagem, lavar o rosto e mantê-lo hidratado ajudam a ter uma pele mais saudável. O skincare, ou cuidados mais intensivos com o corpo, tornou-se cada vez mais presente na rotina tanto de homens quanto de mulheres, e tem sido um método amplamente adotado por famosas.

Segundo Thainara Porto consultora clínica comercial da HTM Eletrônica, indústria referência no desenvolvimento e fabricação de equipamentos eletromédicos e estéticos - durante a noite, o metabolismo das células da pele aumenta. “Ela absorve mais e melhor os nutrientes do que em qualquer outro período do dia. Além disso, à noite a pele se recupera das agressões sofridas durante o dia por causa de sol, vento, poluição, frio, entre outros”, explica.

Pensando nisso, a especialista separou 7 dicas de beleza para colocar em prática antes de dormir:



1- Lave o rosto e retire a maquiagem

O primeiro passo da rotina de skincare deve ser retirar toda a maquiagem e limpar qualquer resíduo de produtos, poluição, fumaça de cigarro ou outras impurezas que atingem a pele ao longo do dia. O acúmulo de sujeira atrapalha o processo de regeneração da pele e impede que ela absorva os produtos de skincare.

2- Hidrate a pele antes de dormir

Uma vez que a pele esteja limpa, esse é o melhor momento para uma hidratação facial. Um bom hidratante é essencial para manter o viço da pele. Algumas fórmulas ainda contém ingredientes nutritivos, que ajudam a manter a função das células. Escolha um hidratante de acordo com o seu tipo de pele e orientado por um profissional.

3- Não esqueça os joelhos e cotovelos

Para uma hidratação da cabeça aos pés, não se esqueça das áreas mais ásperas e secas do corpo, como joelhos, calcanhares e cotovelos. Essa é a hora de aplicar cremes mais consistentes com ativos super hidratantes e nutritivos - como manteigas e óleos naturais - em regiões como joelhos, calcanhares e cotovelos.

4- Deixe os lábios bem macios

Não economize no lip balm - hidratante labial que garante benefícios diários - antes de dormir se a intenção for despertar com os lábios bem hidratados. Escolha um que possua textura mais grossa e ativos potentes para deixá-los macios.

5- Preserve as áreas delicadas

A área dos olhos merece uma atenção especial, pois é uma região de pele muito delicada. Além disso, é a área que primeiro envelhece. Hidrate bem a área usando cremes específicos para essa região. É possível também fazer compressas com chá de camomila geladinho. Você pode usar os saquinhos de chá diretamente no rosto, ou lançar mão de um algodão embebido no líquido. Apenas 15 minutinhos são necessários para que a camomila faça efeito na pele.

6- Madeixas hidratadas antes de dormir

Qualquer que seja o tipo de cabelo pode se beneficiar de uma hidratação express. Na verdade, ao passar óleo nutritivo no cabelo, antes de dormir, a sensação vai ser de uma rápida hidratação, mas, na verdade, o produto passará horas nos seus fios. O que é ótimo para melhor absorção e resultado. Já no caso de quem tem cabelos oleosos deve fazer isso, porém deve lavar pela manhã. Um detalhe importante: os óleos precisam ser vegetais, que conseguem nutrir os fios. Já os minerais criam uma capa protetora no fio, evitando que nutrientes entrem.

7- Cuidados que potencializam procedimentos estéticos

Vale lembrar que o home care corresponde a continuidade do tratamento estético em casa com a utilização de produtos para a pele, cabelos e corpo. Esses produtos complementam os tratamentos feitos nas clínicas, potencializando os resultados com a mesma qualidade dos procedimentos como: a fototerapia com LED/laser Vermelho, que é bastante conhecida por promover um aumento da circulação dos fios, aumento do metabolismo folicular e a reativação do crescimento do cabelo; a radiofrequência, flacidez da pele e o tratamento com luz intensa pulsada, específico para o rejuvenescimento do rosto e da pele.