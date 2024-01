O Brasil destaca-se no quesito procedimento estético - ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Coréia do Sul. Mas o que tem sido mais buscado nos consultórios médicos do país? De acordo com a última pesquisa da International Society of Aesthetic Plastic Surgeon (ISAPS) de 2021, a lista é liderada pela: toxina botulínica A (Botox), preenchedores faciais à base de ácido hialurônico, depilação a laser, bioestimuladores de colágeno e tratamento para redução de gordura localizada por meio do congelamento das células de tecido adiposo.



A dermatologista Ligia Colucci, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e porta-voz da Allergan Aesthetics, reforça, que na sua rotina, a busca de bioestimuladores de colágeno "ultrapassou a busca por preenchedores faciais". "Os pacientes procuram opções que tratem de flacidez, o que na maioria dos casos é alcançado com bioestimuladores, e em algumas situações, contribuído pelo ácido hialurônico", afirma a dermatologista.

De acordo com dados do estudo "Além dos filtros", de 2022, o qual embasou a campanha "Assuma sua imagem", para 89% das 650 pessoas ouvidas (24% homens e 76% mulheres), entre 18 e 50 anos, de oito capitais brasileiras, cuidar da aparência é o terceiro hábito mais importante para o bem-estar, atrás apenas de alimentação saudável e prática de atividades físicas.

Ainda com base na pesquisa, os procedimentos mais realizados no último ano foram: depilação a laser, clareamento dental, botox, preenchedores faciais à base de ácido hialurônico e laser. Já na lista dos procedimentos estéticos que os entrevistados têm vontade de fazer, estão: clareamento dental, depilação a laser, botox, harmonização facial e bioestimulador de colágeno.

Pensando nas múltiplas necessidades consequentes ao processo do envelhecimento facial, o tratamento combinado com diferentes categorias de produtos têm se mostrado mais benéfico. Dessa forma, linhas faciais hipercinéticas são tratadas por meio da toxina botulínica A, aliado à reposição de perdas de volume e estruturais proporcionadas pelos preenchedores faciais de ácido hialurônico, sem esquecer da abordagem da flacidez facial com bioestimuladores de colágeno, potencializando a obtenção de resultados otimizados e satisfatórios. "Sempre falo com meus pacientes que não existe o melhor procedimento para rejuvenescer, existe a melhor combinação de procedimentos para uma queixa específica de cada um. Existe uma coisa que é unânime: todos querem manter a naturalidade de suas feições e suas características originais", garante Ligia.

As pessoas estão iniciando tratamentos estéticos mais cedo para reduzir os impactos do envelhecimento. Enquanto isso, no outro extremo, a ciência se aproxima da possibilidade de regenerar as células do próprio organismo. Em todas as faixas etárias, a percepção dos sinais de envelhecimento é o principal fator que levaria as pessoas a considerar um tratamento não cirúrgico para o rosto ou o corpo, segundo a pesquisa da Allergan Aesthetics 2021, "The Future of Aesthetics Allergan Aesthetics".

"Tenho 46 anos e comecei minha jornada de procedimento aos 25 anos. Hoje, tenho um rosto muito próximo ou até melhor do que tinha aos 25. A minha mãe, com 73 anos, fez cirurgia de face aos seus 48 anos. Seria uma realidade improvável para mim daqui a dois anos fazer a mesma cirurgia. Então, posso dizer que posterguei no mínimo 10 anos ou mais esse evento", comenta a dermatologista.