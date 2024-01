Com o Carnaval já chegando, a atriz e rainha de bateria, Viviane Araújo, de 48 anos, vem atualizando suas redes sociais com vídeos dos ensaios técnicos do Salgueiro - escola de samba em que é rainha há mais de 15 anos. Além de ostentar samba no pé e um corpo definido, Viviane revelou ter realizado algumas intervenções estéticas bem antes de se preparar para os desfiles.

Segundo o cirurgião plástico Bora Kosti, em maio do ano passado a rainha de bateria, já havia realizado a troca do seu silicone e a remoção de uma pequena "gordurinha" na cicatriz da cesariana. “A troca do silicone é uma prática comum para garantir a manutenção da firmeza e da estética ao longo do tempo. Nesse caso específico, a intervenção teve como objetivo assegurar a longevidade e a segurança do implante", afirma o especialista. Sobre a remoção da gordura, Bora explica que foi um procedimento refinado com o objetivo de aprimorar contornos. “Essas intervenções são realizadas com moderação para garantir um equilíbrio harmônico, pois muitas vezes temos gordurinhas localizadas que não secam mesmo com muita atividade física e dieta”, explica o profissional.



A atriz também destacou que está utilizando o tão polêmico “chip da beleza”. "Tenho acompanhamento com nutricionista, ortomolecular e aderi ao chip hormonal. Me dá um gás a mais, mais disposição, para treinar bem e deixa minha pele com uma textura melhor”, afirmou Araújo. “E o mais importante: estou me sentindo bem, feliz, estou em um momento bom da minha vida, com minha família, com meu filho. Isso favorece e te deixa para cima. Essa beleza transparece para além do corpo. Estou muito feliz”, completou.

Mas Bora Kostic alerta para o uso de hormônios para fins estéticos não é isento de complicações, já que não existe dose segura para o uso de hormônios apenas para questões estéticas ou de aumento de performance. “Os efeitos colaterais podem ser imprevisíveis e graves. Há casos de infarto agudo do miocárdio, tromboembolismo, acidente vascular cerebral, complicações cutâneas, hepáticas, renais, musculares e infecções associadas ao uso dos implantes. Além de efeitos psicológicos e psiquiátricos, como ansiedade, agressividade, dependência, abstinência e depressão que podem ser agravadas pelos implantes, já que não possuem aval da Anvisa”.