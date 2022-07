Mitos e verdades sobre o popularmente conhecido chip da beleza

(foto: Alexander Krivitskiy/Pexels)

Atualmente mais chamado chip da beleza, o hormônio gestrinona é usado há mais de 50 anos como anticoncepcional em diversos tratamentos, como para amenizar a tensão pré-menstrual (TPM), endometriose e dismenorreia. Para essas funções, é um implante colocado sobre a pele. É o que esclarece a médica Carla Nascimento, especialista em modulação hormonal e Medicina Avançada.Segundo a especialista, o hormônio se tornou conhecido no meio artístico como chip da beleza porque, além de trazer alguns benefícios (melhora da disposição e aumento da libido, interrupção das menstruações, eliminando as cólicas e TPM), também tem outros efeitos paralelos. "Ele favorece o ganho de massa magra e diminuição de gordura corporal, eliminando as celulites indesejadas, e melhorando ainda a qualidade de cabelos, pele e unhas"."Já que a indicação e a formulação da dose personalizada é para atingir o equilíbrio hormonal e o organismo em desequilíbrio, tem muito mais tendência a engordar.""Pelo contrário. A falta de alguns hormônios pode até causar esse tipo de distúrbio.""Até porque a falta de alguns hormônios pode causar câncer. Já está comprovado que os hormônios bioidênticos podem prevenir alguns tipos de câncer.""Após o término do efeito, a partir de três meses, o ciclo da mulher se encontra regularizado.""A queda de cabelo está relacionada aos hormônios estrógenos (estradiol, estrona e estriol). A reposição pode ser, justamente, o tratamento para regularizar tais hormônios.""Apesar de ser um fenômeno extremamente raro, eventos podem ocorrer em casos nos quais haja alergia a algum dos compostos utilizados nos implantes, a paciente faça vôos prolongados ou grandes esforços físicos nas primeiras 48 horas."Carla Nascimento também reforça a importância de uma avaliação adequada pelos profissionais de saúde, caso a caso. "É essencial a indicação e o acompanhamento médico durante o uso do implante, pois é dessa forma que o tratamento será eficaz e seguro para os pacientes", conclui.