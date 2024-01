O processo é repetido inúmeras vezes durante a noite - ocasionando um aumento no estresse oxidativo e aumento no risco do desenvolvimento de doenças cardiovasculares

O ronco em si, quando não é um sintoma relacionado a algum distúrbio, como a apneia do sono, pode não representar nenhum risco à saúde, No entanto, pode causar problemas tanto para o individuo. Além disso, o problema pode afetar, inclusive, o sono do seu parceiro - desencadeando diversos problemas relacionados à privação do sono, alterações cognitivas. desenvolvimento de comorbidades e doenças cardiovasculares.

A especialista em fisioterapia respiratória e fisioterapia do sono da Resmed Sofia Furlan, explica em cinco tópicos a diferença entre o ronco normal e o gerado pela apneia obstrutiva do sono.



1. Quais são as causas mais comuns do ronco e como elas afetam a qualidade do sono?



Sofia explica que "durante o sono ocorre o relaxamento da musculatura das vias aéreas superiores, estreitamento e aumento da resistência à passagem do ar na região da garganta, mais especificamente na altura da base da língua, desta forma ocorre a vibração do ar e o som do ronco é produzido".

O ronco pode ser descrito em termos de frequência (número de vezes) ou volume (dB). Bem como a apneia obstrutiva do sono pode ser classificada de acordo com a sua gravidade, o ronco pode ser classificado em leve (40-50 dB), moderado (50-60 dB) e grave (>60dB).

Homens são mais propensos a apresentar roncos que mulheres: composição corporal -> maior acúmulo de gordura na região abdominal, espessura do pescoço (levam a um maior estreitamento das vias aéreas)



Estágio final da gravidez: ganho de peso, retenção de líquido (estreitam a passagem de ar nas vias aéreas) e alterações hormonais que aumentam o relaxamento da musculatura das vias aéreas

Alterações craniofaciais como a retrognatia ou micrognatia do queixo: estreitamento das vias aéreas

Consumo de álcool: maior relaxamento da musculatura das vias aéreas

amígdalas ou adenóides aumentadas: estreitamento das vias aéreas

Medicações: algumas medicações promovem um maior relaxamento da musculatura das vias aéreas durante o sono

base da língua alargada, amígdalas aumentadas: estreitamento das vias aéreas

Congestão por alergia ou resfriado, desvio de septo: estreitamento das vias aéreas

sobrepeso, posição que dorme (dormir de barriga para cima favorece a queda da língua para trás pela ação da gravidade): estreitamento das vias aéreas

Muitas pessoas que apresentam ronco sem apneia obstrutiva do sono, reclamam de sono não reparador e de comprometimento cognitivo funcional. Os sintomas diurnos podem estar relacionados a diminuição na eficiência do sono e redução do tempo de sono devido ao próprio despertar pelo barulho do ronco.

Alguns estudos mostram que a energia vibratória do ronco, principalmente em indivíduos que apresentam ronco grave (>60dB), pode ser transmitida para a artéria carótida, podendo levar a disfunção endotelial (alteração do relaxamento vascular) ao longo do tempo e a aterosclerose (Acúmulo de gorduras, colesterol e outras substâncias nas paredes das artérias e dentro delas).

2. O ronco está sempre relacionado à apneia do sono, ou existem casos em que o ronco é inofensivo?



Nem todas as pessoas que roncam apresentam apneia obstrutiva do sono (AOS) e nem todas as pessoas com apneia obstrutiva do sono roncam. Por esse motivo, é de vital importância descartar o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono em uma pessoa que ronca ao procurar tratamento. Reconhecer a diferença entre AOS e ronco primário não é possível sem um exame do sono.



O ronco acompanhado de algum dos seguintes sintomas:

pausas respiratórias presenciadas

sonolência excessiva diurna

dificuldade de se concentrar

dores de cabeças matinais

boca seca ao acordar

sono não reparador

engasgos noturnos

Todos podem ser um indicativo para procurar um profissional de saúde especializado em sono e iniciar investigações para o diagnóstico correto.



O diagnóstico de ronco primário pode ser feito somente quando o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono for descartado. Há uma crescente preocupação de que o ronco, mesmo na ausência de AOS, represente um risco para a saúde.

3. Quais são as opções de tratamento disponíveis para pessoas que sofrem de ronco crônico?

No caso do ronco primário - o qual depende de uma avaliação de um profissional de saúde especializado, utilizará:

Aparelhos intra-orais com os dentistas do sono

Exercícios miofuncionais com a fonoaudióloga do sono

Cirurgias para casos específicos e bem avaliados pelo otorrinolaringologista

Perda de peso

Aparelho CPAP - pressão positiva contínua nas vias aéreas (apesar de sua indicação principal ser para AOS, pacientes roncadores podem se beneficiar do tratamento)

Terapia posicional (dormir de lado ou barriga para baixo)

Já no ronco relacionado a apneia obstrutiva do sono moderada a grave:



CPAP

Terapia posicional (dormir de lado ou barriga para baixo). O exame de sono detectará se a apneia é somente com o paciente de barriga para cima

O tratamento com CPAP também pode vir associado aqui.

O ronco relacionado a apneia obstrutiva do sono leve deve ser obrigatoriamente avaliado pelo profissional de saúde especializado em sono:

Aparelhos intra-orais com os dentistas do sono

Exercícios mio-funcionais com a fonoaudióloga do sono

Cirurgias para casos específicos e bem avaliados pelo otorrinolaringologista

Perda de peso

Terapia posicional (dormir de lado ou de barriga para baixo)

CPAP para pacientes sintomáticos com sonolência excessiva diurna associada ou doenças cardiovasculares

4. Como o ronco pode impactar a saúde cardiovascular a longo prazo?

Quando o ronco é associado à apneia obstrutiva do sono as frequentes paradas respiratórias durante a noite levam a um quadro cíclico de hipoxemia (queda dos níveis de oxigênio) e hipercapnia (aumento dos níveis de CO2), isso leva a vasoconstrição pulmonar, hiperestimulação do sistema nervoso simpático (aumento da pressão arterial), principalmente durante a noite.



O fato dessa queda da oxigenação ser cíclica, ou seja o paciente para de respirar o oxigênio cai, quando ele volta a respirar, o oxigênio sobe. O processo é repetido inúmeras vezes durante a noite - ocasionando um aumento no estresse oxidativo e aumento no risco do desenvolvimento de doenças cardiovasculares.



5. Existem medidas preventivas que as pessoas podem adotar para reduzir ou evitar o ronco?