Em meio aos desafios da vida contemporânea, encontrar maneiras eficazes de lidar com o estresse e promover a saúde emocional tornou-se uma busca constante. No livro O efeito do riso, publicado no Brasil pela Latitude, a australiana Ros Ben-Moshe oferece uma abordagem única e transformadora baseada na Psicologia Positiva, Neurociência e Sabedoria do Humor.

Mais que uma expressão física, a autora propõe a manifestação da alegria como uma filosofia de vida. Ao apresentar estratégias, técnicas e dicas para o dia a dia, a Embaixadora Global do Riso e coordenadora do primeiro curso livre de Riso, Resiliência e Bem-estar explica que manter atitudes positivas, mesmo diante das adversidades, é o melhor caminho para aqueles que almejam o bem-estar e a leveza no dia a dia.

Quando parecia ter sido atropelada por um ônibus após uma cirurgia de 5h para a retirada de um câncer no intestino, Ros Ben-Moshe relembra o quão triste e abalada emocionalmente estava. No pós-cirúrgico, a morfina era sua melhor amiga, mas como estudiosa do riso há mais de 20 anos, ela sabia que tudo o que precisava era uma dose de positividade.

''Comecei a listar tudo pelo que era grata na minha situação atual, desde a importância de reduzir a marcha — mesmo que tivesse sido obrigada — até a capacidade milagrosa de cura do meu corpo. Tomada por sentimentos de profunda gratidão por estar viva, fui impelida a continuar escrevendo. Não demorou muito para que um sorriso radiante iluminasse meu rosto e meu humor. Parecia que cada célula, cada tecido, cada músculo estavam sorrindo. Eu tinha esquecido totalmente da minha dor. (O efeito do riso, pg. 13)''

Com dicas e atividades simples, a australiana conduz o leitor a exercitar o riso diante de uma doença ou adversidade, no relacionamento amoroso, com os filhos e no trabalho. Ben-Moshe destaca ainda os efeitos fisiológicos de uma boa gargalhada, como o combate aos hormônios do estresse e a liberação de dopamina, oxitocina, serotonina e endorfinas – os hormônios da felicidade.

De acordo com a autora, praticar O efeito do riso fará com que as pessoas olhem para si com mais carinho, empatia, gentileza e autopiedade. O autoconhecimento será o melhor aliado daqueles que buscam o bem-estar emocional. Com esta filosofia de vida, Ros Ben-Moshe evidencia que a prática é, comprovadamente, o melhor remédio para combater o estresse diário.

FICHA TÉCNICA

Título: O efeito do riso

Título original: The laughter effect

Autora: Ross Ben-Moshe

Editora/selo: VR Editora/Latitude

Páginas: 280

Classificação indicativa: a partir dos 25 anos

Preço: R$ 79,90

Onde encontrar: Amazon | E-commerce VR Editora | Principais livrarias do Brasil

Sobre a autora: Ros Ben-Moshe é especialista em bem-estar do riso e positividade reconhecida internacionalmente. É professora adjunta na Universidade La Trobe, em Melbourne (Austrália), onde já lecionou Psicologia Positiva e Promoção da Saúde e coordena o primeiro curso livre de Riso, Resiliência e Bem-estar para profissionais, além de Embaixadora Global do Riso. Seu primeiro livro Laughing at câncer – How to Heal with Love, Laughter and Mindfulness (Rir do câncer – Como curar com amor, riso e atenção plena – tradução livre), traz suas memórias, além de ser um guia de cura, escrito após um diagnóstico de câncer de intestino.