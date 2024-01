Janeiro é o mês de decisões, de mudanças de hábito, tempo de organizar as metas, fazer checape na saúde e colocar os planos em prática. Se resolver algum problema dentário ou cuidar mais do sorriso está nessa lista, então chegou a hora de dar início nesse novo objetivo. A dentista Fernanda Oliani, consultora técnica da Oral Sin, selecionou cinco tratamentos mais indicados para fazer em 2024.





Implante dentário: perda unitária

A prótese sobre implante é utilizada quando há necessidade de repor um ou mais dentes na boca do paciente. Ela é fixada sobre o pino de titânio e confeccionada em porcelana, material altamente estético e resistente. Durabilidade e estabilidade de cor, a prótese promove conforto para o paciente durante a mastigação, um resultado bastante natural, sem sofrer alterações em sua cor com o passar dos anos.

Prótese protocolo

Neste tratamento, a prótese pode ser colocada tanto na maxila (parte superior da boca) como na mandíbula (parte inferior). Ela fica fixada aos implantes e é uma ótima solução para pacientes que perderam todos os dentes e desejam ter a sua “dentição” fixa novamente, deixando de lado a dentadura. O protocolo oferece estabilidade e segurança aos pacientes para mastigar qualquer tipo de alimento.

Facetas de Porcelana

Conhecida também como lentes de contato, é um tratamento indicado para a melhoria de diastema (espaço entre dentes), até o restauro de dentes que sofreram algum trauma. Elas podem corrigir imperfeições dentárias, como dentes manchados, com alteração de cor, desgastados e desalinhados. A estrutura feita em porcelana é recomendada para diferentes casos, como: restauração de dentes fraturados ou lascados, complementar ao tratamento ortodôntico, correção da coloração alterada e formato dos dentes, em comprimento e largura. “É possível também que esse paciente tenha uma melhora na autoestima, já que a pessoa se sente mais confiante para sorrir, deixando de lado a vergonha, insegurança”, alerta a dentista.

Clareamento dentário

A coloração dos dentes é uma característica que chama muita atenção, pessoalmente ou até mesmo por foto, seja por ser um sorriso branquinho e harmônico, ou por ser muito amarelado. Para quem busca uma melhora na estética e quer deixar um sorriso mais branco e iluminado, o clareamento dental é uma boa opção. Por meio de agentes clareadores que atuam diretamente na estrutura dentária responsável pela coloração, é possível melhorar significativamente a aparência do sorriso.

Tratamento ortodôntico com alinhadores

Para quem sofre com dentes desalinhados, não é preciso conviver a vida inteira com o problema. Com o avanço da ortopedia funcional e ortodontia, é possível intervir ainda na infância, em crianças a partir dos 6 anos de idade; e para quem busca algo mais tecnológico, existe no mercado o alinhador invisível, que é transparente e mais discreto: “Ele é removível e proporciona maior conforto durante as refeições e higienização. O uso do aparelho melhora o posicionamento dental, promovendo autoestima e melhora na mastigação dos alimentos”, alerta Fernanda Oliani.