No Dia Internacional do Riso, comemorado nesta quinta-feira (18/1), a atenção se volta para um dos gestos mais universais e expressivos do ser humano: o sorriso. Além de ser um símbolo de alegria e contentamento, o sorriso desempenha um papel crucial na interação social e no bem-estar pessoal. Para o cirurgião dentista Adriano Rafael, que atua com transformações do sorriso há mais de 20 anos, as mulheres são mais sensíveis à fragilidade da autoestima, e o sorriso é um dos protagonistas na harmonia facial. “Uma mudança no sorriso tem alterações drásticas na autoconfiança, e consequentemente no comportamento feminino", explica Adriano, diretor de complexo clínico que leva seu nome em Belo Horizonte.



Como rotina, ele faz fotografias profissionais das mulheres que atende, antes e depois do tratamento. Após tratadas, elas são convidadas a se maquiar na própria clínica, que conta com maquiagens e maquiadora, e, em seguida, participam de uma sessão de fotos. O resultado até mesmo na fisionomia e articulação do sorriso é visível. Foi o caso da aposentada Miriam Lise Macedo Pacheco, de 76, que sentia muito incômodo com a aparência do sorriso. "Eu tinha a gengiva retraída e sensibilidade. Isso, somado à coloração amarelada dos meus dentes, afetava minha autoestima. Sempre me incomodava nas fotos”. Após passar pelo tratamento, ela relata se sentir mais jovem. “Com os dentes mais claros e a saúde bucal restaurada, minha aparência ficou mais jovem, e minha autoestima melhorou muito. É uma satisfação pessoal imensa”.

Adriano Rafael ressalta a importância da saúde bucal no contexto do sorriso. "O sorriso é mais do que uma expressão facial. É um reflexo da saúde geral. Problemas odontológicos podem afetar não apenas a aparência, mas também a autoestima e a qualidade de vida," afirma o especialista. Um corpo cada vez mais robusto de estudos tem mostrado que sorrir pode trazer benefícios para a saúde mental, com a liberação de endorfinas, que são neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar. "Um sorriso bonito e saudável não só melhora a autoimagem de uma pessoa, mas também pode influenciar positivamente seu estado emocional".

Um estudo feito em 2014, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), revelou que o sorriso e o estado dos dentes influenciam diretamente nas relações sociais e na autoestima. A universidade reuniu milhares de adolescentes para o estudo, apontando que jovens, com problemas nos dentes, sentiam maior dificuldade ao sorrir, preocupados com o que os outros pensariam do visual.

Já a revista norte-americana American Journal of Orthodontics & Dentofacial Orthopedics publicou em uma de suas edições a pesquisa sobre “sorrisos ideais”. Entre os dados apresentados, a constatação de que pessoas com sorrisos bonitos têm maior chance de efetivação em uma área de trabalho.

Conforme enfatiza Adriano Rafael, um belo sorriso não só abre portas, como carrega histórias e significados profundos e individuais. “Ao chegar no consultório, muito mais do que uma transformação de sorriso, cada pessoa chega com histórias únicas. E é nosso papel, enquanto profissionais da saúde, perceber em cada expressão e desejo, o que cada um quer contar, seja através do olhar, da fala, dos gestos. Só assim, a partir desta sensibilidade e envolvimento, é que conseguimos ajudar a construir, não só uma boca ou sorriso perfeitos, mas uma transformação que vai muito além, capaz de modificar para melhor uma vida inteira. É uma honra poder ajudar na construção de novos capítulos na história da vida de cada paciente”.