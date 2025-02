Glitter e cílios postiços: cuidados com a saúde ocular

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Glitter, strass, delineador colorido, cílios postiços de led, com plumas ou decorados com cristais; pomadas de penteados são algumas das inspirações criativas de maquiagem para o carnaval. Contudo, esses produtos podem oferecer riscos à saúde ocular.

Quando os componentes desses itens entram em contato com os olhos, podem causar inflamação, ardência, alergia, secreção, conjuntivite alérgica e até lesões na córnea. “É importante escolher produtos de marcas confiáveis, desenvolvidos especificamente para a área dos olhos, que tenham sido testados dermatologicamente e, preferencialmente, que sejam hipoalergênicos. Lembre-se de higienizar bem as mãos antes de aplicar acessórios e cosméticos nessa região e também após removê-los”, orienta Aquiles Gontijo, oftalmologista do Instituto de Olhos Minas Gerais (IOMG).



Outro ponto de atenção, de acordo com o Aquiles Gontijo, é verificar a validade dos produtos. “Quando vencido o prazo de uso, certas substâncias podem se tornar um ambiente propício para a proliferação de fungos e bactérias, podendo ocasionar uma conjuntivite ou alergia. Verifique se componentes irritantes estão na formulação. Se não constar na rotulagem todas as informações, ingredientes e composição, exigidos pela Anvisa, não utilize o produto”, recomenda.

É importante redobrar os cuidados ao utilizar glitter, cílios postiços, strass e outros acessórios decorativos, pois são corpos estranhos. “Verifique sua procedência, certifique-se sobre a maneira correta de colocá-los e descarte-os após o uso. Caso caia dentro dos olhos, o glitter pode arranhar a córnea e causar dor e vermelhidão. Se isso ocorrer, lave os olhos com soro fisiológico em abundância até que a substância saia completamente e procure um oftalmologista, porque o material pode ficar alojado na face interna da pálpebra”, alerta.

O oftalmologista também destaca a necessidade de jamais compartilhar maquiagem com outras pessoas: “Se alguém estiver com conjuntivite ou outra infecção ocular, mas sem sintomas iniciais, pode transmiti-la. Na falta de um produto específico para a remoção da maquiagem na área dos olhos, lave os cílios e as pálpebras com shampoo de bebê.”

Outro cuidado é com as pomadas de trança a base de álcool, pois ao escorrer em direção aos olhos podem danificar a córnea e causar uma dor intensa. Deve-se lavar os olhos com água em abundância caso substâncias que gerem ardor intenso, caiam nos olhos.