Brilho sustentável: glitter ecológico é opção consciente para o carnaval

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

O carnaval é uma das festas mais vibrantes do país, marcada por cores, música e brilho. E a preocupação com a sustentabilidade tem levado foliões e a indústria de cosméticos a buscarem alternativas mais ecológicas. Um dos principais alvos dessa mudança é a versão comum do glitter, feito de microplásticos que poluem o meio ambiente. Surge, então, o glitter ecológico, uma opção biodegradável e menos agressiva à natureza.



Segundo o biomédico, professor universitário e mestre em medicina estética Thiago Martins, o produto tradicional representa um problema ambiental. "A versão comum do glitter é um microplástico que se dispersa facilmente no meio ambiente, contaminando rios e oceanos. Sua degradação pode levar centenas de anos, e sua ingestão por animais aquáticos compromete a cadeia alimentar, podendo inclusive afetar a saúde humana", explica o especialista.



O que torna o glitter ecológico uma escolha melhor?



Ao contrário do produto tradicional, o glitter ecológico é feito com materiais biodegradáveis e compostáveis. "Ele pode ser fabricado a partir de celulose regenerada, extraída de árvores de reflorestamento como o eucalipto, ou com mica mineral e materiais à base de algas e amido. Esses componentes substituem os polímeros plásticos, reduzindo significativamente seu impacto ambiental", esclarece Thiago.

Além de ser biodegradável, o tempo de decomposição do glitter ecológico é muito menor.



"Dependendo da composição, ele pode se decompor em algumas semanas a poucos meses, principalmente em ambientes compostáveis, enquanto os microplásticos persistem por séculos."



Segurança e viabilidade do glitter ecológico



Quem pretende usar glitter ecológico nos looks e maquiagens de carnaval também pode ficar tranquilo quanto à segurança. Thiago comenta que, quando produzido com celulose ou mica, ele é menos abrasivo e tem menos chances de causar irritações na pele e nos olhos. No entanto, é importante verificar se o produto é devidamente regulamentado e testado dermatologicamente.



Uma das principais questões sobre a adoção do glitter ecológico é o custo. "Sim, ele tende a ser mais caro do que o convencional, devido ao processo de produção mais sustentável e às certificações necessárias para garantir a segurança e a sustentabilidade do produto", destaca o especialista.



Mesmo assim, a demanda por produtos ecológicos tem crescido, impulsionando grandes marcas de cosméticos e o setor de eventos a investir em alternativas mais sustentáveis.



Como escolher um glitter realmente ecológico?



Com o aumento da popularidade dos produtos sustentáveis, é importante que os consumidores saibam identificar opções realmente ecológicas.



"É essencial verificar a composição na embalagem, buscar certificações ambientais confiáveis e evitar produtos que ainda contenham microplásticos. Também é recomendado optar por marcas que tenham um compromisso real com a sustentabilidade”, reforça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia