O impacto do estresse e da ansiedade: como lidar com o bruxismo no carnaval

O carnaval é uma época de muita festa, diversão e folia, mas também pode ser um período de altos níveis de estresse e ansiedade para muitas pessoas. A pressão para aproveitar ao máximo os dias de festa, a falta de descanso adequado e até mesmo a alimentação desregrada podem desencadear ou agravar um problema pouco comentado: o bruxismo. De acordo com a OMS, 4 em cada 10 brasileiros sofrem com essa condição.

Leia Mais Dores de cabeça podem ser bruxismo, problema ligado a ansiedade e estresse Bruxismo: o impacto silencioso no sono Bruxismo é recorrente entre pessoas que sofrem de estresse pós-traumático estresse e à ansiedade. Muitas pessoas não estão cientes de que estão cerrando os dentes durante o dia ou, mais comumente, durante o sono. Esse hábito pode levar a desgaste excessivo dos dentes, dores na mandíbula e até mesmo problemas na articulação temporomandibular (ATM).

“Muitas pessoas nem percebem que sofrem com o problema, já que ele ocorre, na maioria das vezes, durante o sono. No entanto, alguns sinais podem indicar que algo não está bem como sensibilidade nos dentes ao acordar, dores na região da mandíbula e pescoço, dores de cabeça frequentes, estalos ao abrir e fechar a boca, além do desgaste dos dentes”. explica Eduardo Barbosa, dentista, especialista em reabilitação oral e CEO da Tempuz Odontologia.

O especialista ainda acrescenta que se você já tem o hábito de ranger os dentes ou acredita estar a sofrer de bruxismo, é recomendado marcar uma consulta de avaliação. “Uma consulta com um dentista especialista, pode identificar os sinais precoces de bruxismo e permitir um diagnóstico rápido. Isto é fundamental para evitar danos irreversíveis aos dentes e à articulação temporomandibular”, diz.

Como evitar que o bruxismo atrapalhe a sua folia?

Se você já sofre com o problema ou quer preveni-lo, algumas medidas simples podem ajudar:





Controle o estresse: o carnaval é um momento de alegria, então tente relaxar e aproveitar sem cobranças;





Evite bebidas estimulantes: o excesso de álcool, café e energéticos pode aumentar a tensão muscular e piorar o bruxismo;





Cuide do sono: mesmo com a programação intensa, tente dormir bem. O descanso adequado é essencial para reduzir os impactos do bruxismo.

Hidrate-se: beber água ajuda a relaxar os músculos e evitar a tensão na mandíbula.

Aproveite o carnaval sem deixar sua saúde bucal de lado! Pequenos cuidados fazem toda a diferença para curtir a festa sem preocupação.