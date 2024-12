O bruxismo do sono é caracterizado pelo apertar ou ranger dos dentes e/ou contração da musculatura mastigatória

Acordar com dor na mandíbula ou ter dores de cabeça frequentes podem ser sinais de bruxismo. Esse é um transtorno que se caracteriza pelo ato involuntário de ranger ou apertar os dentes, principalmente durante o sono, o que pode provocar seu desgaste e amolecimento.





Em casos mais severos, podem ocorrer também impactos ósseos, na gengiva e na articulação da mandíbula (ATM). Entre as principais causas da condição, estão fatores genéticos, distúrbios do sono e quadros de estresse e ansiedade, além de problemas de oclusão ou fechamento inadequado da boca. Além disso, o consumo de cafeína, álcool e o tabagismo são fatores que podem agravar a situação.





Uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que cerca de 30% da população mundial é acometida pelo bruxismo. No Brasil, esse número é ainda maior, podendo chegar a 40%.

"Como, na maioria das vezes, o bruxismo se manifesta durante o sono, a pessoa pode não perceber que sofre com o transtorno, mas alguns sintomas são bem característicos e podem indicar a necessidade de procurar um dentista", explica o dentista e embaixador da S.I.N Implant System, Sérgio Lago.





O especialista cita, entre os principais indícios, o desgaste ou achatamento dos dentes, sensibilidade dentária, dores na mandíbula e músculos faciais, dores de cabeça ao acordar e estalos e desconforto ao mastigar ou falar.





Impactos e tratamento





De acordo com o Sérgio Lago, embora não exista uma cura definitiva para o problema, é possível controlar a disfunção com uma série de cuidados e mudanças de hábitos.

“O tratamento ideal depende das causas e da intensidade do bruxismo, mas com acompanhamento adequado é possível controlar a condição e melhorar a qualidade de vida do paciente”.

O dentista lista as principais medidas de combate ao transtorno:





- Placas de mordida: estes dispositivos protegem os dentes e evitam seu desgaste, permitindo um relaxamento muscular progressivo



- Terapias comportamentais: os problemas emocionais estão entre os maiores causadores do bruxismo, portanto, cuidar da saúde mental faz toda diferença



- Ajuste da mordida: em casos específicos, a correção oclusal pode reduzir os sintomas do bruxismo



- Mudanças no estilo de vida: é preciso reduzir o consumo de estimulantes, como cafeína e álcool, o que pode amenizar o quadro. Além disso, a prática diária de exercícios físicos é recomendada, já que estes são excelentes para aliviar o estresse, além de contribuir para a produção de endorfina, o famoso hormônio do bem-estar



- Aplicação de botox: em alguns casos, pode ser utilizada para relaxar os músculos da mandíbula



