Quem já pulou carnaval sabe bem: mesmo que você não tenha usado glitter ou purpurina, se esbarrou em alguém que usou, vai ser difícil tirá-los da pele. “O glitter cosmético tem uma partícula mais fina, por isso ele fica mais aderido à pele. Muitos deles são feitos com microplásticos que são realmente difíceis de sair e, se não retirados adequadamente, podem causar irritação na pele de pessoas mais suscetíveis, pelo contato em longos períodos”, explica a médica membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Lilian Brasileiro. “Mas existem alguns truques que costumam funcionar”, completa.

Apesar de muito utilizada na internet, a técnica de remoção com a fita adesiva não é indicada pela médica. “Ao ser retirada, a fita traz com ela um pouco dos componentes que formam a barreira de proteção da pele. É uma forma de limpeza muito agressiva, que pode favorecer irritações e deixar a pele mais suscetível aos danos ambientais”, comenta a especialista. A médica explica que a primeira tentativa deve ser feita com os demaquilantes, principalmente os bifásicos, que são mais oleosos, ou um produto conhecido como cleasing oil. “Os agentes de limpeza mais oleosos facilitam a aderência do glitter ao produto, ajudando a retirar as sujidades sem danificar a pele, ou seja, preservando a barreira cutânea”, diz a médica. No corpo, o óleo de hidratação, como o de amêndoa ou o de coco, também pode ajudar - o produto, apesar de ser recomendado para hidratar o corpo, pode ser aplicado com algodão e a fricção pode ajudar na remoção do glitter.

Outro truque é a aplicação do gel de cabelo nas pernas, braços e peito. “Espere o produto secar e então tome banho. O glitter vai se aderir ao gel e a retirada da pele ficará mais fácil”, explica. Mas a médica ressalta que uma limpeza complementar em consultório pode ser indicada, principalmente com Hydrafacial, um procedimento de hidrodermoabrasão. “Hydrafacial promove um verdadeiro skincare de consultório, ajudando também a revitalizar a pele que costuma estar mais opaca após as agressões das tintas e glitters e dos hábitos de vida durante a folia, que incluem má alimentação, poucas horas de sono e exposição solar. O equipamento tem ponteiras que contam com uma tecnologia exclusiva capaz de gerar um vórtice que extrai impurezas ao mesmo tempo em que infunde ativos na pele. Assim, o procedimento limpa, revitaliza, hidrata e purifica o tecido cutâneo. E ainda desobstrui os poros.”

Já o tratamento Keravive é aplicado no couro cabeludo para promover uma limpeza profunda de micropoluentes, resíduos e oleosidade. “A grande vantagem do tratamento em consultório está no fato de fornecer uma limpeza e esfoliação profunda que o paciente não consegue alcançar com lavagens regulares em casa”, explica Lilian Brasileiro. Para recuperar a beleza do fio de cabelo, a médica ressalta a importância da hidratação com máscaras e uso de leave-in e óleos. “Mas precisamos pontuar que a fibra do cabelo não se regenera, pois é uma fibra morta. Então, o melhor jeito de cuidar da saúde do cabelo é minimizar e prevenir os danos.”

A especialista lembra que é necessário retomar os bons hábitos de vida após a folia. “Quanto antes a dieta for normalizada e o paciente se afastar de bebidas alcoólicas, mais rapidamente a pele se recupera dos sinais agudos, como edema e irritações. Mas, caso o paciente note manchas ou outros sinais, o médico deve ser consultado para indicar o melhor tratamento”, recomenda.