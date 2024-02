O esqualeno tem se tornado um clássico na composição dos dermocosméticos atuais, estando cada vez mais presente na rotina de skincare das pessoas. O composto é um emoliente de origem vegetal extraído, originalmente, do óleo de oliva. Ele é produzido naturalmente pela nossa pele, mais precisamente pelas glândulas sebáceas, desde os primeiros meses de vida. Porém, ao longo do tempo, assim como o colágeno, a sua produção vai diminuindo, fazendo com que a derme perca elasticidade e surjam linhas de expressão.

“A função biológica do esqualeno é hidratar e manter a barreira de proteção cutânea, prevenindo sinais de envelhecimento precoce e outros fatores que favorecem o aparecimento de manchas e dermatites”, explica Rose Ghachache, cosmetóloga representante da Sense Biologicus. O problema é que o esqualeno, da forma natural que temos no corpo, tem moléculas que oxidam facilmente, sendo necessário, então, a adição de hidrogênio para deixá-lo mais estável.

Sem falar que o esqualeno foi descoberto no início do século XX como um componente do óleo de fígado de tubarão. “Ele foi usado para tratamento de câncer, além de iniciar uma caça e o tráfico ilegal de tubarões. Mas, ao longo dos anos, pesquisas científicas mostraram que esse ativo poderia ser extraído de fontes vegetais como as oliveiras, cana-de-açúcar, óleos de palma, germe de trigo e outros”, complementa Rose.

Além de ser seguro e recomendado para todos os tipos de pele, inclusive a oleosa, o uso do esqualeno traz uma série de benefícios para a derme e a cosmetóloga divide alguns deles. Confira abaixo quais são:



1. Limpa de forma profunda e remove impurezas

O primeiro passo de toda rotina de cuidados é a limpeza da pele, isso porque, ao longo do dia acumulamos sujeira e poluição. “Nesse sentido, o esqualeno ajuda a limpar a pele profundamente e sem agredir, de uma forma suave e eficaz, removendo todas as impurezas da mesma”, conta Rose.



2. Auxilia na hidratação

A hidratação é essencial para todos os tipos de pele, principalmente para a oleosa, pois evita o famoso efeito rebote, quando as glândulas sebáceas passam a produzir mais óleo que o necessário para compensar o ressecamento causado pela lavagem. “O esqualeno atua na prevenção da perda de água da pele, proporcionando a hidratação da mesma e aumentando a absorção percutânea de substâncias ativas” , relata a profissional.

3. Reforça a barreira natural de proteção da pele

De acordo com Rose, o esqualeno ainda é um ativo “não comedogênico”, ou seja, “não obstrui os folículos da pele, não entope os poros e ainda contribui para a redução da oleosidade, diminuindo, assim, o surgimento de cravos e espinhas”, descreve. Ou seja, ele reforça a barreira natural de proteção da derme, acalmando dermatites e sensibilidades cutâneas, atuando também como ação anti-inflamatória.



4. Restaura a elasticidade e flexibilidade

Toda pele precisa de hidratação, pois isso ajuda a manter a integridade funcional da pele, prevenindo o aparecimento de rugas, linhas de expressão e, também, estrias. “A substância restaura a elasticidade e flexibilidade da pele, atuando contra as rugas e linhas de expressão, proporcionando, assim, efeito antioxidante para a cútis.

5. Melhora a textura

“Por ser um produto biocompatível, a pele absorve o esqualeno rapidamente, ficando com um toque sedoso e não oleoso”, esclarece a cosmetóloga. “Assim, ela além de mais hidratada, também fica com a sua textura muito mais suave, firme e radiante”.