"Made in BH": médico mineiro ensina técnica ocular a ucranianas

Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

O médico mineiro Sérgio Canabrava recebeu, por 14 dias, as oftalmologistas ucranianas Yuliia Smishko (de Dnipro) e Wiktoriia Halko (de Lviv), que estiveram em Belo Horizonte para aprender uma técnica desenvolvida pelo próprio oftalmologista, utilizada em cirurgias de catarata complexas e na fixação de lentes intraoculares.

O método é usado em determinadas condições, como traumas oculares, falta de suporte capsular - situações que podem ocorrer em zonas de conflito, como no caso da Ucrânia, país em que há um aumento significativo de déficits oculares devido a explosões, estilhaços, queimaduras e outros ferimentos relacionados a conflitos armados.

Segundo Sérgio Canabrava, que integra o corpo clínico do Centro Oftalmológico de Minas Gerais (COMG), a técnica, cujo nome é 4-Flanged de Canabrava, permite a fixação segura de uma lente intraocular (LIO), mesmo quando as estruturas de suporte naturais do olho estão comprometidas.

"Muitos desses pacientes perdem o cristalino e a técnica é justamente para isso: reconstruir essa área afetada e colocar uma lente intraocular. Ela está sendo usada na Ucrânia pelo fato de ser mais fácil de manusear e os materiais utilizados têm preços mais acessíveis", explica o especialista, que criou a técnica há um tempo e recentemente a aperfeiçoou.

Os custos do procedimento também baixaram exponencialmente - os fios que fixam partes do olho caíram de R$ 500 para R$ 12 cada e o médico também alterou a forma de fixação desses fios.

APRENDIZADO

Durante a visita, as médicas acompanharam Sério Canabrava em atividades no COMG e na Santa Casa de Belo Horizonte, onde observaram a aplicação da técnica em pacientes reais e ainda participaram de discussões clínicas.

SOBRE A TÉCNICA

A vantagem do procedimento é que ele é menos dependente de equipamentos avançados em comparação a outras técnicas de fixação de lentes intraoculares e também pode ser utilizado no Sistema Único de Saúde (SUS) devido ao menor custo.



A técnica 4-Flanged de Canabrava permite a fixação de lentes intraoculares sem o uso de suturas, utilizando um fio de polipropileno 6-0, mais acessível e resistente. O trabalho do oftalmologista foi publicado no Journal of Cataract & Refractive Surgery (JCRS) e premiado nos congressos Europeu (ESCRS) e Americano (ASCRS) de Cirurgia de Catarata.