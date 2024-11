Não são só os adultos e idosos que podem ter catarata - as crianças também. Por isso, é importante ficar atento aos sinais e procurar um oftalmologista o mais rápido possível. Esse tipo de doença é conhecida como catarata congênita, quando se manifesta desde o nascimento do bebê, ou a adquirida, quando se desenvolve ao longo da infância.





A catarata infantil é uma doença ocular que provoca a perda da transparência do cristalino, que é a lente natural do olho, localizada atrás da pupila. As crianças que desenvolvem essa condição têm um cristalino opaco, comprometendo sua visão. A doença pode comprometer apenas um olho (catarata unilateral) ou os dois (catarata bilateral), e se não tratada pode causar estrabismo e nistagmo (movimentos involuntários e repetitivos dos olhos), além de cegueira.





“O sinal mais comum da catarata congênita é a mancha esbranquiçada no olho do bebê e nem sempre é possível visualizar essa mancha. Muitas vezes ela só aparece quando exposta a alguma fonte de luz. Por isso, o teste do reflexo vermelho, conhecido também como teste do olhinho, é muito importante e deve ser feito durante a primeira semana de vida, em intervalos regulares até 24 meses", explica o oftalmologista Sérgio Kwitko.





Diversos fatores podem contribuir para o desenvolvimento da catarata infantil, entre eles, distúrbios na gravidez, infecções intrauterinas, doenças autoimunes, alterações metabólicas, diabetes, alguns tipos de medicamentos, traumas oculares e fatores hereditários.

Alguns sinais devem ser considerados, como: pupila esbranquiçada, pontos azuis nos olhos, estrabismo, nistagmo, dificuldade para acompanhar objetos, sensibilidade ao brilho e luz, atraso no desenvolvimento visual e motor da criança, afetando suas habilidades visuais e cognitivas.





Segundo o especialista, o tratamento da catarata congênita é somente cirúrgico - não existe tratamento clínico (medicamentos). “É importante os pais estarem atentos, pois o diagnóstico precoce evita complicações que podem levar a perda da visão. O tratamento vai depender da gravidade da doença, do tipo da catarata e da idade da criança”, complementa o médico.

