Carnaval: dicas para aproveitar a folia cuidando dos olhos

É tempo de carnaval, de partir para a folia e levar alegria por onde passar. Seja nos desfiles das escolas de samba, nos blocos de rua ou nos trios elétricos, multidões se reúnem por todo o país para curtir e celebrar a tão aguardada festa popular. E se você quer brilhar como nunca neste carnaval, lembre-se de se proteger do calor e de adotar alguns cuidados para manter a saúde em dia.

As dicas são se hidratar, usar roupas leves e um calçado com um bom ajuste nos pés. E ao se produzir para entrar na folia, evitar utilizar produtos que podem causar alergias ou irritações, especialmente na região dos olhos. Os atendimentos em prontos-socorros oftalmológicos costumam aumentar nesta época do ano, por isso vale ficar atento para poder curtir com alegria e sem contratempos inesperados.

A oftalmologista Thaís Borges, do H.Olhos, dá 10 recomendações para se divertir sem colocar a saúde ocular em risco:

Aplique o glitter e a purpurina longe dos olhos, esses produtos podem causar irritações, lesões e infecções oculares;

Uma dica para destacar o visual é usar sombra com brilho na pálpebra superior, sem encostar na linha dos cílios, e esfumar em direção à sobrancelha;

Ao aplicar cílios postiços , evite que a cola entre em contato com os olhos, jogue fora após o uso e limpe bem a região;

Para afastar o risco de conjuntivite , não compartilhe maquiagens, pincéis, toalhas ou outros utensílios de uso pessoal;

Evite usar pomadas modeladoras nos cabelos, o calor e a chuva podem fazer o produto escorrer e causar danos à superfície ocular;

Proteja o rosto dos sprays de espuma e serpentina, eles podem provocar sensação de areia nos olhos, vermelhidão, dor e reações alérgicas;

Se o dia estiver ensolarado, use chapéu, boné, viseira ou óculos escuros com proteção contra a radiação ultravioleta;

Ao utilizar óculos de grau, certifique-se de que o dispositivo está bem fixo ao rosto para que não escorregue;

Lentes de contato exigem cuidados redobrados e é importante higienizar as mãos se for preciso tocar nos olhos, além de levar um kit de emergência com estojo, colírio lubrificante e loção de limpeza;

Caso os olhos sejam atingidos por algum adereço ou produto irritante, lave-os com água filtrada ou soro fisiológico, não coce e busque um pronto-socorro se houver sinal de lesão ou de alterações na visão.

Lesões oculares

“O olho é um órgão complexo formado por diversas estruturas que atuam em conjunto para que possamos enxergar. Devido à sua estrutura anatômica, a região dos olhos é uma das mais sensíveis do corpo humano e qualquer partícula ou substância é capaz de causar incômodo, irritação e dor. É fundamental que as lesões oculares sejam tratadas pelo oftalmologista, pois procedimentos incorretos podem levar a danos maiores e até a perda da visão”, alerta Thaís.

Outros cuidados importantes para aproveitar o carnaval e manter-se com disposição são escolher alimentos leves, ricos em nutrientes e com poucas gorduras e açúcares; evitar o uso de tabaco; ingerir bebidas alcoólicas com moderação, lembrando de beber água entre as doses; tomar um banho refrescante após a folia retirando todos os adereços; e ter uma boa noite de sono.

