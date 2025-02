Três dicas para escolher óculos de sol que protejam os olhos

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Os olhos exigem cuidados específicos durante o verão. Várias doenças oculares podem ser desencadeadas pela maior exposição à luz solar e, consequentemente, à radiação ultravioleta. O uso de óculos de sol de baixa qualidade ou sem proteção UV pode aumentar o risco de problemas oculares. Por serem escuras, as lentes dilatam as pupilas, permitindo a entrada de mais luz, e sem nenhuma barreira contra os efeitos nocivos.





Os danos provocados pelos raios UV são cumulativos e aceleram o processo de envelhecimento tanto dos olhos, aumentando o risco de doenças que podem levar à perda de visão, como a catarata e a degeneração macular, quanto da pele ao seu redor, ocasionando rugas, flacidez e manchas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta a exposição à radiação UV como a causa de cerca de 10% dos casos de cegueira por catarata em todo o mundo, o que equivale a 1,5 milhões de pessoas. Também há risco de outras doenças: câncer de conjuntiva e de pálpebra, pterígio, fotoceratite, conjuntivite e fadiga ocular.





Óculos de sol são mandatórios, mas são precisos alguns cuidados para que sejam adquiridos produtos que não façam mal à saúde e garantam proteção e conforto total, entre eles:







Compre óculos de sol com proteção UV certificada







Não adquira óculos de procedência duvidosa - busque óticas e lojas confiáveis e invista em produtos originais de marcas que priorizam qualidade e segurança. Os óculos devem ser acompanhados de livreto com informações técnicas e selo de certificação pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Você pode solicitar à ótica a realização de um teste da capacidade de bloqueio UV das lentes com equipamentos específicos a fim de garantir a melhor qualidade e proteção.







Fique atento ao nível de proteção







Nem todas as lentes, mesmo as certificadas, impedem totalmente a passagem dos raios ultravioleta. Procure as discriminadas como UV400 - isso significa que elas bloqueiam todo o espectro de comprimento de ondas da radiação UV presente na terra, que vai de 280 a 400 nanômetros (nm). Esse é o padrão recomendado pela OMS.





Algumas lentes são classificadas como “100% de proteção UV”, mas, de fato, só protegem da radiação contida na faixa entre 355 nm e 380 nm, o que significa que parte dos raios nocivos consegue alcançar os olhos. E não são poucos, uma vez que aproximadamente 40% da radiação solar UV que alcança a Terra está na faixa entre 380 e 400 nm.







Escolha lentes que reduzem o ofuscamento







A visibilidade é muitas vezes comprometida sob a luz solar. O brilho excessivo, proveniente do reflexo dos intensos raios de sol do verão em diferentes superfícies, ofusca a visão, o que dificulta a distinção de cores e formas. Os óculos de sol convencionais não resolvem o problema. A melhor solução são as lentes polarizadas.





“A luz é refletida em diferentes direções. Para eliminar o brilho, o usuário de nossas lentes pode optar por tratamento que possui, em sua estrutura molecular, uma grade densa que filtra a luz, permitindo que passem apenas os raios que se movem em uma direção específica. Isso garante visão com maior nitidez e contraste e é importante não apenas para o conforto visual, mas para a segurança, uma vez que o ofuscamento pode acarretar acidentes quando uma pessoa está dirigindo ou praticando esportes”, diz a diretora de marketing e produtos da ZEISS Vision Brasil, Paula Queiroz.





Não esqueça: óculos de grau também devem ter proteção





As lentes graduadas transparentes também devem contar com a proteção UV400, pois os raios UV constituem uma ameaça aos olhos mesmo em dias nublados, já que conseguem atravessar as nuvens. “Sabemos que a saúde ocular é algo a ser pensado também a longo prazo e, por isso, a proteção deve ser diária e em todas as condições de luminosidade. Por isso, todas as nossas lentes, sejam incolores ou coloridas, possuem tecnologia que absorve os raios UV nocivos até 400 nm, impedindo que eles atinjam os olhos”, afirma Paula.



