Lipedema: reconheça os sinais e saiba como enfrentar a doença

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

O lipedema, uma condição ainda pouco conhecida, tem ganhado destaque nas redes sociais, especialmente após famosas, como Yasmin Brunet, compartilharem suas experiências com a doença. Essa visibilidade tem ajudado a informar e conscientizar muitas mulheres sobre os sinais e sintomas do problema, que afeta predominantemente o público feminino. De acordo com o Instituto Lipedema Brasil, no país, mais de 5 milhões de mulheres podem ter a doença e não sabem. A nível mundial, 10% das mulheres convivem com a condição.





Caracterizado pelo acúmulo de gordura de forma desproporcional nas pernas, quadris e, em alguns casos, nos braços, ele é frequentemente confundido com obesidade ou retenção de líquidos. A cirurgiã vascular Camila Caetano explica que essa confusão pode atrasar o diagnóstico. “O lipedema é uma doença crônica e progressiva, que muitas vezes é negligenciada por falta de conhecimento. O diagnóstico precoce é essencial para evitar complicações, como dores intensas, dificuldade de locomoção e impactos emocionais severos.”





As causas ainda não são totalmente compreendidas, mas fatores genéticos e hormonais desempenham um papel significativo. O tratamento inclui mudanças no estilo de vida, terapias físicas, uso de compressão e, em casos mais avançados, procedimentos cirúrgicos, como a lipoaspiração específica para o lipedema. “Cada paciente é único, e o tratamento deve ser personalizado. A combinação de intervenções pode proporcionar alívio dos sintomas e melhoria na qualidade de vida”, ressalta Camila.





Com o aumento da conscientização, mais mulheres estão buscando informações e tratamentos para o lipedema. “Reconhecer os sinais precocemente e procurar um especialista pode fazer toda a diferença na gestão da doença”, completa a cirurgiã vascular.