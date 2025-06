Vídeo: gari é humilhado enquanto trabalhava em cidade de Minas

Um vídeo que circula nas redes sociais e em aplicativos de mensagens tem gerado revolta em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. Nas imagens, o gari Heloilson Alves Pinto, servidor da Empresa Municipal de Obras Públicas (Emop), aparece sendo humilhado por um homem enquanto realizava a limpeza da rua Goiás, no bairro Santo Antônio.

O episódio foi registrado por uma comerciante local. O trabalhador já havia recolhido o lixo e o colocado em um saco. Contudo, o homem atravessou a rua, pegou o material e o espalhou novamente no chão, iniciando uma discussão agressiva e desnecessária.



A agressão teria ocorrido após o homem mandá-lo grosseiramente a limpar o determinado local. Heloilson, visivelmente constrangido, pediu que a situação fosse filmada para que pudesse relatar o caso ao supervisor. A comerciante, que registrava tudo com o celular, também interveio.



Em um trecho do vídeo, ela diz que Heloilson não é funcionário do homem para ele dar ordens. O servidor registrou ocorrência por desacato. A Emop informou que tomará as providências cabíveis.



"Humilhado"



Em entrevista, Heloilson descreveu o episódio como "desagradável e humilhante".



"Foi desagradável, me senti bastante humilhado. É um pouco complicado, né, porque já não é um trabalho fácil. Eu gosto do que eu faço, mas não é fácil. Tem coisas que a gente passa que é por Deus, porque se não for Deus, não sei como seria. Eu até mantive a calma", relembrou.



O trabalhador atua há nove anos como gari em Divinópolis, demonstrando dedicação e resiliência diante das dificuldades enfrentadas diariamente nas ruas.



Repúdio



Em nota, a Prefeitura de Divinópolis, afirmou que "as cenas amplamente divulgadas nas redes sociais evidenciam uma atitude inaceitável contra um trabalhador que cumpria com dignidade o seu dever, zelando pela limpeza e pelo bem-estar da cidade".



"Não há justificativa para qualquer ato de humilhação, hostilidade ou violência — especialmente contra aqueles que, com empenho e respeito, contribuem diariamente para uma Divinópolis mais organizada, saudável e acolhedora", consta na nota.



A Administração Municipal se solidarizou com o servidor, reconhecendo sua dedicação e profissionalismo. Informou também que está prestando todo o apoio necessário a ele.



Além disso, reforçou que as medidas cabíveis já estão sendo tomadas pela Emop para que o autor da agressão seja responsabilizado de acordo com a legislação vigente. Segundo o diretor geral da Empresa Municipal de Obras Públicas, Lucas Vivas, foi feito um Boletim de Ocorrência e aberto Processo Civil contra o agressor.

"A Prefeitura reforça que atitudes como essa não representam o espírito da nossa cidade e não serão toleradas em hipótese alguma. O respeito ao servidor público é um valor inegociável. Agredir um trabalhador é agredir toda uma coletividade que depende e reconhece a importância do serviço prestado", finalizou.

*Amanda Quintiliano especial para o EM