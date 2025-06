MG: criminosos furtam R$ 60 mil em equipamentos em duas unidades de saúde

Duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) foram invadidas e furtadas na cidade de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada dessa quarta-feira (25/6). Entre os itens furtados, estão um tablet, computadores, impressoras e outros. O valor do prejuízo é de aproximadamente R$ 60 mil. Ninguém foi responsabilizado até o momento.





A Secretaria de Saúde do município informou que, na UBS Santa Rita, o suspeito chegou ao local usando uma escada apoiada no muro de uma casa abandonada vizinha à unidade. Imagens das câmeras de segurança mostram que o homem entrou pelos fundos.





Nessa UBS, foram furtados cinco tablets e cabos de computadores. Vários equipamentos foram danificados: cabos arrancados, uma CPU quebrada e deixada inutilizada, antena de Wi-Fi danificada, janelas e gavetas arrombadas, armários violados, cadeados quebrados, teclados e mouses espalhados no chão.

A Polícia Militar (PMMG) soube do ocorrido porque, quando a gerente do corpo de enfermagem chegou para trabalhar, na tarde de quarta-feira (25/6), deparou-se com as janelas quebradas, gavetas reviradas e computadores fora do lugar de costume.

Sem câmeras de vigilância





Já na UBS Baronesa, a secretaria disse que o acesso à unidade foi forçado com a quebra dos cadeados do portão e da porta principal. O invasor ou invasores (a Polícia Civil ainda investiga a quantidade de suspeitos envolvidos) quebraram o vidro da janela e forçaram a entrada na sala de vacina.





Nessa unidade, foram furtados 11 CPUs, um tablet, uma impressora e receituários. A UBS Baronesa não possui câmeras de vigilância.

De acordo com o boletim de ocorrência, com a ajuda da trabalhadora que ligou para a polícia, um suspeito foi localizado no Bairro Maria Amélia. A equipe da PM conseguiram achá-lo pelo serviço de localização do tablet, que mostrou o último lugar onde o aparelho estava.

O homem encontrado foi interrogado, mas liberado. O caso está agora com a Polícia Civil (PCMG), que apura os fatos.

